Nuria Roca, 'la suplente y doble de acción' de Pablo Motos tras contagiarse de covid por segunda vez

Si hace unos días Nuria Roca debía ser sustituida en su programa por su marido, Juan del Val, ahora es ella quien ha tenido que ponerse al frente de El Hormiguero para reemplazar a Pablo Motos. El presentador habitual del exitoso formato de Antena 3 ha vuelto a dar positivo en coronavirus, por lo que la colaboradora se ha convertido en la conductora por segunda vez en 16 años de la historia del programa. "Buenos días, Pablo Motos tiene covid-19. Está bien y sin síntomas. Nuria Roca presentará hasta que él pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto", han escrito en los perfiles sociales del formato de Vértice360. "No soy Pablo, soy la suplente, la doble de acción", ha bromeado Nuria para presentarse a los espectadores sorprendidos por no ver al presentador. Hace tan solo un año, el pasado febrero de 2021, la también actriz ocupó unos días el lugar del comunicador, que durante más de 2.300 programas solo ha estado alejado del plató, ni siquiera una operación en el hombro, en esta y aquella ocasión.

¡La primera vez en 15 años! Pablo Motos falta a 'El Hormiguero' y lo sustituye Nuria Roca

"Siento muchísimo no poder estar ahí, a cambio hemos tenido un baile de Nuria que ha sido histórico", ha dicho Pablo durante la conexión con el programa, bromeando sobre los pasos de baile que hacen cada noche y que ella no atreve a realizar porque asegura que no se le da bien. "He estado media tarde ensayando, pero qué se le va a hacer", ha relatado la sustituta al presentador. Tras las risas entre ambos conductores del formato, Motos ha querido dejar claro que se encuentra perfectamente y que ha sido durante un control rutinario cuando ha dado positivo en covid-19.

"Estoy perfecto. Más inquieto que un cura en un concierto de Miley Cyrus porque estoy en la habitación... No tengo ningún síntoma, solo la voz algo tomada, pero estoy bien. Solo puedo pedir disculpas y dar negativo rápidamente", ha dicho Pablo, añadiendo que se está haciendo test a cada rato porque no quiere estar en casa y quiere continuar sus labores como ha hecho durante todos estos años. "Estoy haciendo una cata de las diferentes cepas del virus", ha continuado bromeando el presentador. Después de algunas bromas hacia la camisa que ha elegido para salir por pantalla, Motos también ha demostrado a los espectadores que sí llevaba parte de debajo y ha enseñado a todos su pantalón del pijama estampado subiéndose a la silla. "¡Qué ganso!", ha dicho entre risas Nuria.

VER GALERÍA

Pablo ha asegurado que pronto volverá con más fuerza, aunque sabe que ha dejado el programa en buenas manos. Nuria Roca es una cara habitual en el espacio. En esta temporada comparte tertulia una vez a la semana con su marido Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo. En la misma comentan los temas de actualidad de la semana, lo que ha dado para muchas divertidas disputas en directo del matrimonio y también para que contaran algunos detalles de su vida, como el inicio de su historia de amor.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.