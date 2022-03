Pablo Motos vuelve al plató tras su operación de hombro

El pasado viernes 20 de noviembre Pablo Motos compartía con sus seguidores un vídeo en el que aparecía tumbado en la cama de un hospital y mostraba el resultado de la operación de hombro que le acababan de realizar. "En este momento yo estoy muy bien, solo que me han metido un tubo por la garganta y duele un montón", confesaba mientras con la otra mano se quitaba la bata del centro médico para mostrar el estado de la cirugía. Tan solo han pasado unos días desde que pasara por quirófano, pero el presentador aparecía este lunes 23 en El Hormiguero con el brazo en cabestrillo. "¿Qué tal has pasado el fin de semana? Nosotros bien, bastante tranquilos", preguntaban Trancas y Barrancas bromeando sobre el estado de salud del burgalés. "Yo me lo he pasado... Me he roto el hombro, me han operado... Hice un vídeo para las redes sociales cuando desperté de la anestesia para que la gente se enterase, se tranquilizase y cuando llegué a casa pude ver todas las muestras de cariño...", revelaba irónico Motos.

Pablo Motos pasa por el quirófano para operarse del hombro

Y es que las imágenes publicadas por Pablo en su perfil provocaron multitud de memes, algo que le hacía mucha gracia al presentador: "Fue encender internet y verlo...", comentaba enseñando varias de las fotografías en la que sus seguidores le hacían montajes en los que le ponían cara de un personaje de dibujos animados, en la que parecía junto a John Lennon y Yoko Ono o como si fuera Chenoa mientras hablaba a la prensa el día que rompía a David Bisbal. "Gracias a todos por vuestro cariño, estoy bien. Si no me tiráis a una piscina, estoy perfecto", continuaba bromeando antes de presentar a Megan Montaner y Eduard Fernández, invitados de la noche que presentaban la serie 30 monedas.

El presentador, que comparte publicaciones en las que se ve cómo baila, cómo hace submarinismo, hace yoga, o cómo está simplemente en el gimnasio, tenía un pequeño accidente en verano de 2019 practicando wakeboard, esquí acuático con tabla. Pablo se mantenía estable frente a las olas, pero cuando parecía que lo tenía todo controlado... perdía el equilibrio y se caía de bruces contra el agua. En aquella ocasión no tuvo que pasar por quirófano, simpletemente provocada las risas de sus compañeros, lo que no le impidió probar otro deporte parecido, el wakesurf.

