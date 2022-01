Nuria Roca, positivo en covid, encuentra al sustituto perfecto para su programa

Nuria Roca está viviendo en primera persona los estragos de la pandemia en plena sexta ola del coronavirus. La presentadora ha dado positivo en covid y tendrá que estar aislada durante los próximos días antes de poder reanudar su agenda en televisión " + (positivo). Pues por aquí me voy a quedar un rato. Realidad que hay que afrontar... Compromisos que hay que suspender... Proyectos que hay que retrasar... Trastornos que ocasionan a tanta gente..., contaba la colaboradora de El Hormiguero, que afortunamente se encuentra bien, pero que se ha visto obligada a cogerse unas vacaciones forzosas tras haber contraído la enfermedad. "Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… yo me encuentro bien, así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden… Cuídense!", advertía ante el gran avance de contagios.

Su marido, Juan del Val, será quien la sustituya en su programa La Roca, que presenta cada domingo en La Sexta, tal y como han avanzado fuentes de Atresmedia. El marido de Nuria se encuentra completamente aislado después de haber dado negativo a la espera de poder coger el testigo como presentador de su programa. El escritor es un rostro habitual en el programa y cuenta con su propia sección, El amargao, en la que reacciona a todas las críticas que reciben por parte de sus seguidores.

Del Val ya se contagió del virus en abril de 2020, fue asintomático, pero tuvo que estar once días metido en su habitación, una experiencia que no se la desea a nadie. "He estado once días aislado y metido en la habitación, con algunas escenas que, te acabas acostumbrado, pero son tristes porque, por ejemplo, durante once días he estado comiendo con guantes. También hacíamos reuniones en el pasillo con los niños... Es duro cuando no puedes tocar a nadie, que es lo que le está pasando a buena parte de la población". "Y para los que se quedan fuera de la habitación también es duro", añadía su mujer, que contó como vivió esos días con sus hijos.

Ahora le tocará vivir a Nuria Roca esa experiencia. La valenciana se incorporó al trabajo el pasado 9 de enero después de unas idílicas vacaciones en Turquía, donde ella y su marido despidieron el año junto a sus tres hijos, Juan, de 19 años, Pau, de 16, y Olivia, de 10. Dadas las circunstancias, la presentadora no podrá incorporarse a su programa La Roca hasta los últimos días del mes de enero, aunque ha dejado entrever que sí estará esta noche en la tertulia de El Homiguero. Todo apunta a que hará acto de presencia de forma telemática. "Así de intensa os espero esta noche", dice junto a un primer plano desde un rincón de su hogar en el que está confinada.

