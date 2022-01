Las claves del éxito de Nuria Roca y Juan del Val: la pareja 'de moda' que arrasa Los periodistas, que siguen cosechando éxitos por separado y como pareja, no paran de sumar seguidores en sus redes sociales

Loading the player...

Nuria Roca y su marido Juan del Val no paran de cocechar éxitos en sus respectivas carreras como periodistas y profesionales del mundo de la comunicación. En el caso de la valenciana, la Sexta le ofrecía la posibilidad de presentar su propio programa llamado La Roca, un espacio en el que además colabora su marido, Juan del Val, con su propia sección. Pero este no es el único programa en el que podemos verles juntos, el matriminio del Val - Roca colabora casi a diario en la tertulia de El Hormiguero, en Antena 3. Al éxito profesional como pareja hay que sumar el que cosecha cada uno por separado, Nuria ha recorrido el país como actriz de teatro al lado de Antonia San Juan, ha protagonizado diferentes campañas publicitarias, a veces en solitario y en otras ocasiones al lado de su pareja como es el caso de la última campaña que han llevado a cabo para una conocida marca de ropa española. ¿Quieres conocer las claves del éxito de esta popular y querida pareja televisiva? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Juan del Val al descubierto: de su 'compleja' adolescencia al flechazo con Nuria Roca

Nuria Roca hace balance de un año inolvidable en la cima del amor y del éxito: 'Ha sido absolutamente excitante y maravilloso'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.