Iñaki Urdangarin: todo lo que ha contado (y omitido) en la primera entrevista de su nueva vida

El Partidazo de COPE

Iñaki Urdangarin ha concedido su primera entrevista tras obtener la libertad condicional e interrumpir su matrimonio con la infanta Cristina. A partir de ahora, el que fuera duque de Palma quiere "mirar hacia delante" y pretende "volver a la gestión o al deporte en general", según ha contado en El Partidazo de COPE, el programa radiofónico de Juanma Castaño. Urdangarin ha expresado que siempre se ha encontrado "muy bien" en el mundo del deporte y que el balonmano es "su segunda familia". "No escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante mi vida, me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea", ha declarado el exbalonmanista.

Urdangarin, al que vimos en la celebración de los 50 años del Palau Blaugrana, ha recordado cómo fue volver a este mítico estadio donde forjó su trayectoria como jugador de balonmano. "Volver a pisar el Palau, que llevaba mucho sin hacerlo, y te encuentras con un hijo que está en tu situación en aquella época... es muy emocionante", ha dicho, en referencia a Pablo, el segundo de los cuatro hijos que tiene con la infanta Cristina.

El joven, de 21 años, ha decidido seguir los pasos profesionales de su padre y tras años de mucho esfuerzo ya juega en el equipo de balonmano del Barça. "Su etapa de formación no ha sido fácil, ha tenido que trabajar muy duro y estábamos en países donde no había mucho balonmano", ha señalado Urdangarin sobre Pablo. "Su aprendizaje está siendo buenísimo. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo. Tiene un carácter tranquilo, es educado y su carácter también le ayuda a soportar momentos de estrés de forma cómoda", ha añadido.

Su paso por prisión fue 'muy duro'

Uno de los temas a los que se ha tenido que enfrentar Urdangarin durante la entrevista ha sido a su estancia en prisión por el caso Nóos. Sin dar excesivos detalles ha asegurado que el tiempo que permaneció en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) fue "muy duro por las condiciones en las que entré, por los años de intentar convencer y por las circunstancias que viví en soledad". Ahora, según ha manifestado, solo quiere mirar hacia delante. "Prefiero que eso sea una etapa que se haya quedado atrás. No me gustaría en un programa deportivo destapar asuntos de mi pasado personal. Es una etapa de mi vida que he cerrado con esta libertad condicional, creo que con un comportamiento muy bueno, y prefiero mirar hacia delante. No es una situación que me gustaría recordar ni creo que personas que hayan tenido experiencias como la mía la quieran recordar".

Urdangarin ha contado que la lectura y el deporte fueron claves durante su paso por prisión. Ha confirmado que leyó 168 libros y que todos los días hacía ejercicio durante dos horas en las intalaciones del centro penitenciario, "donde había algunas máquinas para poder hacer cardio y algunas pesas y colchonetas".

'Libre y solo', así se enfrenta Urdangarin a su nueva vida

El que fuera duque de Palma ha explicado cómo es su vida tras salir de prisión y finalizar su contrato en el despacho de abogados Imaz & Asociados, de Vitoria. "No tengo problemas psicológicos en ese sentido. Y es más, la gran ilusión o la gran oportunidad que tengo es volver a reinventarme, volver a arrancar porque me considero una persona joven", ha dicho. "En el deporte tienes una derrota o una lesión y los deportistas aprendemos a levantarnos y ha volver a coger el rumbo de nuestra nave. Solo se puede mirar hacia delante mirando el día a día y haciendolo lo mejor que puedo día a día". Urdangarin desea encontrar un nuevo rumbo profesional y confía en tener "una oportunidad para demostrar que soy una persona que puedo aportar rendimiento". "Yo he pagado las cosas que me han ocurrido y creo que con un precio importante. Ahora me enfrento libre y solo a esta situación nueva que tengo delante de mí, que la considero una gran oportunidad y así lo voy a enfocar".

Su papel como padre

Además de asegurar que tiene "un buen puñado de amigos" que han estado a su lado en los momentos buenos de su vida y, sobre todo, en los malos, Urdangarin se ha centrado en su papel como padre, demostrando lo orgulloso que se siente de los cuatro hijos que tiene con la infanta Cristina, Juan (1999), Pablo Nicolás (2000), Miguel (2002) y la pequeña Irene (2006). "Hemos vivido en varios sitios y ellos están acostumbrados a moverse bien por el mundo, a viajar y, sobre todo, a hacer bien sus responsabilidades. Creo que son personas que han demostrado durante todo este tiempo que son responsables de lo que hacen. El rol de padres, a la edad que tienen ellos, es estar pendiente de que todo les vaya bien porque los valores fundamentales ya los tienen", ha subrayado.

Con total sinceridad, Urdangarin ha reconocido que su paso por prisión no es un tema tabú en casa. "Al revés, mi hijo Pablo no podría hablar en la calle como lo hace si no tuviese información fidedigna de lo que hablamos en casa, evidentemente. No se evita, tiene que saber lo que pasa, pero de nosotros", ha declarado. Él tampoco quiere olvidar lo ocurrido. "No quiero hacer borrón y no mirarlo, de todo me llevo buenas lecciones, pero quiero que la palabra 'libertad' vuelva a estar delante de mí", ha pedido.

Así gestiona la expectación mediática

Los últimos pasos de Urdangarin han generado una gran expectación mediática. "Hago una vida prácticamente normal. Yo no me escondo. Tampoco soy una persona de exponerme mucho, siempre tengo mis mismas rutinas y poco más. Llevamos viviendo muchísimos años en Vitoria y yo creo que la gente ya nos conoce y sabe un poco qué es lo que hacemos", ha explicado. Juanma Castaño ha querido saber si recibe alguna crítica cuando asiste a determinados eventos deportivos. "A nadie le gusta que confundan los méritos deportivos con otras cosas que hayan ocurrido, pero es un hecho que no controlo, de manera que aunque exista un poquito de incertidumbre pues al final, cuando reflexiono, es que no lo puedo controlar. Por otro lado, en mi etapa deportiva, a cuántos campos hemos ido que nos han insultado, que nos han gritado... y te abstraes", ha dicho.

El ex duque de Palma ha afirmado que está al tanto de la actualidad y que no evita las publicaciones sobre su persona. "Habrá que saber en general lo que dicen. Si veo que es cierto o si veo que no lo es, pero no le doy importancia a lo que opinen los demás, intento centrarme en lo que yo controlo", ha insistido, recordando que "los siete años que intenté defenderme tuve un linchamiento mediático importante y recuperar el equilibrio de lo que se dijo es difícil". "Los que escribieron tenían sus objetivos y no eran los míos", ha matizado. Además, ha dejado claro que su intención no es contar todo lo que ha vivido en este tiempo. "No tengo pensado hacerlo, lo que quiero es construir un nuevo futuro para mí".

'No estoy pasando un mal rato'

Tras estas declaraciones, el ex duque de Palma se ha mostrado un tanto incómodo. "Esto es un programa deportivo y creo que llevamos un buen rato sin hablar de deporte", le ha dicho entre risas a Juanma Castaño. En ese momento, el locutor le ha preguntado si le gustaría ser entrenador del Barça de balonmano. "No, no creo que yo ya tenga edad o conocimientos para eso, pero lo que pueda aportar al balonmano desde el punto de vista que sea, sea del coaching, del asesoramiento... el club ya sabe que estaría encantado de poder echarle una mano y apoyarle", ha respondido Urdangarin.

El periodista deportivo no ha profundidazo en otros temas de actualidad, como la interrupción de su matrimonio con la infanta Cristina o sus comprometidas fotos con Ainhoa Armentia, por no hacer "pasar un mal rato" a Urdangarin. El que fuera duque de Palma ha asegurado que "no estoy pasando un mal rato, solo que como venía a un programa deportivo pensaba que íbamos a hablar de temas más deportivos, pero está bien, no pasa nada".

