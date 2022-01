Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia ya fueron fotografiados juntos en noviembre

Las fotografías de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia dando un paseo de la mano por una playa de la localidad francesa de Bidart fueron tomadas el pasado 11 de enero, cuatro días antes de que el cuñado de Felipe VI cumpliera 54 años. Su publicación ha causado un gran revuelo, pero no son las únicas imágenes que existen de ellos juntos. El que fuera duque de Palma y su compañera de trabajo en Imaz&Asociados ya fueron fotografiados a finales de 2021, tal y como ha informado el programa Más Vale Tarde. El espacio de laSexta ha emitido una imagen de ambos, tomada el pasado 26 de noviembre en un restaurante de Biarritz, Francia, una preciosa ciudad costera situada a unas dos horas en coche de Vitoria y unos 15 minutos de Bidart. En la foto se ve a Urdangarin y Armentia mirando la carta. Él lleva gafas y ella un jersey verde de cuello alto.

Un mes antes de esta imagen, en octubre, Urdangarin estuvo con la infanta Cristina en Barcelona. Estuvieron juntos viendo un partido de su hijo Pablo, que juega en la sección de balonmano del F.C. Barcelona, como hiciera su padre. También aprovecharon su estancia en la ciudad condal para visitar al abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, y se les pudo ver paseando de la mano. Un mes después, en diciembre, el que fuera duque de Palma pasó la Navidad con doña Cristina y sus cuatro hijos en Vitoria. También estuvieron juntos a principios de 2022 en Baqueira Beret, en el Pirineo catalán, de cuyas pistas son fieles incondicionales. Era esta la primera vez en cinco años que doña Cristina y su marido se mostraban juntos en la exclusiva estación de esquí, y la revista ¡HOLA! mostraba las imágenes en exclusiva. La última vez había sido en el invierno de 2016, poco antes de que Urdangarin fuese condenado a seis años y tres meses de prisión por su papel en el caso de Nóos (luego, la justicia rebajó su condena cinco meses, dejándola en cinco años y diez meses de cárcel).

El entorno de doña Cristina ha asegurado a ¡HOLA! que las fotografias de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia no han pillado por sorpresa a la Infanta. "Ella ya lo sabía. Está bien y tranquila. Solo le preocupan sus hijos", han señalado. Pablo Urdangarin, el segundo hijo del matrimonio, también se ha pronunciado al respecto. El joven, de 21 años, ha aclarado cómo se encuentra la familia en estos momentos. "Estamos todos tranquilos, nos vamos a querer igual", ha asegurado.

Urdangarin, por su parte, ha explicado con mucha serenidad cómo iban a tratar este tema a nivel familiar. "Es una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho", dijo este jueves a su llegada a su puesto de trabajo en el despacho de abogados Imaz&Asociados, en Vitoria. Armentia, en cambio, ha preferido no comentar nada sobre sus fotos con el ex duque de Palma. "No tengo nada que decir", ha manifestado.

