Descubre a Borja, el hermano del duque de Huéscar que cumple 18 años

7 de marzo de 2014. Esa es la fecha en la que Matilde Solís dio a luz a su tercer hijo: Francisco de Borja. Desde entonces, no se ha sabido mucho del hermanastro de Fernando y Carlos Fitz-James Stuart, pero este lunes está de celebración. Ha alcanzado la mayoría de edad y todo apunta a que lo celebrará en familia, rodeado de sus seres queridos y alejado del foco mediático, tal y como ha hecho durante todo este tiempo. Borja nació hace 18 años fruto del matrimonio de Matilde Solís con su segundo marido, el abogado Borja Moreno Santamaría. La pareja se separó en 2008, cuatro años después de su boda civil pero cuando todavía no se había cumplido un año de su boda religiosa.

Tal y como nos contaba Matilde en las páginas de ¡HOLA! hace unas semanas, Borja quiere estudiar Administración y Dirección de Empresas (ADE). "Yo le animo a que trabaje y que sea lo que quiera", decía, asegurando que "me gusta cómo mis hijos me quieren y me ayudan. Y eso dice mucho de ellos. Están tan pendientes de mí...". Matilde nos confesaba que está "muy orgullosa" de sus hijos y los define como tres "hombres buenos y sensibles". Tanto con Fernando como con Carlos y Borja tiene una relación excelente y es habitual verles juntos disfrutando de almuerzos o paseos por las calles de Madrid.

Borja ha adquirido un mayor protagonismo en las últimas celebraciones familiares, especialmente en las bodas de sus hermanos mayores. En la imagen le vemos en el enlace de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini que se celebró el 22 de mayo de 2021 en los jardines del Palacio de Liria. Los recién casados posaron con sus respectivas familias para las fotos oficiales y vimos a Borja posando entre Bernardo Horta e Costa y Borja Corsini. Para la ocasión, eligió un traje de color azul con camisa blanca y corbata de lunares a juego.

Una semana después, la Casa de Alba volvió a reunirse en el bautizo de Rosario, hija de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo. Borja también estuvo presente en el momento en el que su sobrina recibió las aguas bautismales en la parroquia de San Román de Sevilla. La ceremonia tuvo lugar siete meses después de lo previsto, ya que en octubre tuvo que ser pospuesta por la pandemia.

Borja llegó al templo acompañado de su madre, Matilde Solís, quien fue una de las invitadas más originales con su llamativo vestido béis de estampado floral en tonos amarillos y verdes. "Ha sido muy emocionante y preciosa", dijo la orgullosa abuela tras la ceremonia. "Se ha portado muy bien", añadió sobre su nieta. Matilde está feliz con su papel de abuela y asegura que es una palabra con la que disfruta. En su última entrevista con ¡HOLA!, dijo que es una niña "simpatiquísima y graciosa", pero que todavía no sabe si ha heredado algo de ella o no. "Tengo que conocerla más. Es muy pequeña todavía", nos decía.

