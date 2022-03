Juntos en el célebre Celler de Can Roca Tamara Falcó e Íñigo Onieva, un amor a fuego lento en su intensa ruta por Cataluña La marquesa de Griñón ha podido unir dos de sus grandes pasiones, la que siente por su chico y la que tiene por la cocina

Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen cocinando su amor a fuego lento, una romance de esos que difícilmente se quema en virtud de la cantidad de planes (a cual más interesante) que ambos comparten. En una de sus escapadas habituales por el territorio nacional, la pareja ponía rumbo este fin de semana a Cataluña en muy buena compañía junto a un nutrido grupo de su círculo de amistades. No se trataba de un viaje turístico como cualquier otro, pues su primera parada era nada menos que uno de los grandes templos gastronómicos que hay en España y el mundo: El Celler De Can Roca. La pareja y sus acompañantes acudían en Girona al prestigioso local, que tiene tres estrellas Michelin y fue declarado mejor restaurante del planeta en 2013 y 2015. Allí, cómo no, degustaban uno de sus espectaculares e innovadores menús a base de diferentes platos vanguardistas que hicieron las delicias de los comensales.

Americana y botas altas, el look campestre de Tamara Falcó para una escapada con amigas

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Pura fantasía para la hija de Isabel Preysler, a quien su conocida pasión por el arte culinario le hacía curiosear cada sorprendente propuesta que tenía sobre la mesa. Íñigo, consciente de la emoción que debía sentír su chica en esos instantes, se refería a ella de la forma más cariñosa. "Mi amor", le decía a su novia en un momento dado cuando ya les habían servido los apetitosos postres. Sin duda una experiencia inolvidable para la ganadora de MasterChef Celebrity 4, toda una reina de los fogones que poco a poco ha ido engordando su currículum en este mundo gracias al curso que hizo después en la afamada escuela francesa de hostelería Le Cordon Blue, sin olvidarnos de su trabajo al frente del programa diario que emitió La 1 de Televisión Española Cocina al punto con Peña y Tamara, o la publicación el pasado otoño de su libro Las recetas de mi madre.

21 días probando el método con el que Tamara Falcó se mantiene en forma

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Para rematar su visita al Celler, no podía faltar la foto con el que es uno de sus responsables y creadores, Joan Roca, hermano de Josep y Jordi, quien posaba sonriente frente a la cámara junto a la pareja. El viaje de la marquesa de Griñón y el diseñador de coches continuaba en Barcelona, un lugar del que siempre guardan gratos recuerdos. "Echábamos de menos Barna, ¡qué ciudad tan preciosa!", ha comentado la protagonista desde el lujoso hotel donde se hospedaban y durante su paseo con gabardina y paraguas por algunos de los rincones más emblemáticos de la capital catalana. Es allí donde, a las puertas de la catedral gótica, la colaboradora de El Hormiguero y el joven empresario compartían la imagen más romántica de todas. Mirándose fijamente muy acaramelados y a punto de cruzar sus labios, daban una muestra más de ese amor sincero que entra por los ojos y, en esta ocasión, conquista por el estómago.

Tamara Falcó y Chábeli Iglesias abren su álbum de fotos para felicitar a Julio José

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.