Fallece John Stahl, actor de 'Juegos de tronos', a los 68 años

El actor John Stahl ha muerto a sus 68 años de edad. El intérprete, más conocido por su papel de Rickard Karstark en una de las exitosas series de todos los tiempo, Juego de tronos, fallecía el pasado 2 de marzo en la isla de Lewis -en su país-, aunque la noticia se conocía días más tarde a través de un comunicado de su agente Amanda Fitzalan Howard, en el que daba más detalles sobre el triste desenlace. En el comunicado del fallecimiento, la agente no especifica la causa de la muerte y recuerda al artista como "un actor de notable habilidad y un incondicional del teatro escocés".

El fallecimiento de John Stahl ha dejado un vacío en los corazones de quienes le conocían. Muchos han sido los que han querido despedir al actor, entre ellos el propio Teatro Nacional de Escocia, espacio en el que el artista dedicó horas y horas de trabajo y ensayos sobre los escenarios: "Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de John Stahl. Tuvimos la suerte de trabajar con John en Mary Stuart y The James Plays. Su fallecimiento es una gran pérdida para la industria y le echaremos mucho de menos. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos", rezaba el mensaje de condolencias del teatro, -lugar al que estuvo muy vinculado durante sus 30 años de carrera profesional en la interpretación-.

Guionistas, escritores, directores... todos ellos han lamentado la pérdida de John Stahl. El escocés Peter May también ha querido darle su último adiós, recordando cómo había asistido a su reciente boda por internet: "Me entristece mucho saber que mi viejo amigo, John Stahl, ha fallecido. Escribí muchas escenas para el personaje de Inverdarroch que él representó en Take The High Road. Hace poco asistí a su boda por internet. Le vi por última vez en Adelaida, Australia, en una divertida reunión", escribía con pena el guionista. El papel que llevó a John Stahl a ser conocido a nivel internacional fue, entre otros, el que dio vida a Rickard Karstark durante los dos últimos capítulos de la segunda y los cinco primeros de la tercera temporadas de Juego de Tronos. Sin embargo, una de sus principales actuaciones, además de esta, fue en la serie escocesa Take the High Road -desde 1987 hasta su cancelación en 2003-, una comedia que se emitió durante 23 años y en la que John Stahl participó en más de 100 episodios transformándose en Tom Inverdarroch Kerr.

Dentro del mundo teatral, John Stahl estudió en la Royal Scottish Academy of Music and Drama y trabajó sobre los escenarios de The Royal Shakespeare Company y The National Theatre de Londres. Tras su formación en estas dos insituciones reconocidas en el mundo de la interpretación, el actor llegó a protagonizar numerosas producciones teatrales, las cuales tuvo que intercalar con series televisivas y alguna película que otra. En la mayoría tuvo papeles secundarios, como por ejemplo: Lago Ness, La reina Victoria y Abdul y María, reina de Escocia. Su última película fue Un castillo por Navidad, que se estrenó el año pasado y está protagonizada por dos actores relevantes del cine de los 80, Brooke Shields y Cary Elwes.

