Iñaki Urdangarin regresa al Barça para realizar unas prácticas no remuneradas

Iñaki Urdangarin vuelve al Barça, el equipo que le vio triunfar como jugador de balonmano. El exduque de Palma ha comenzado a realizar unas prácticas no remuneradas en el FC Barcelona, según confirmó Enric Masip, adjunto y asesor del presidente azulgrana Joan Laporta. En unas declaraciones concedidas al programa La Sotana, el directivo quiso aclarar que Urdangarin se inscribió en un curso de "coaching" que requería prácticas, las cuales deseaba realizar en la Ciudad Condal, y desde la directiva del club aceptaron la propuesta.

"Hacer prácticas no es un trabajo. ¿Qué hacemos le cerramos la puerta del Palau?", ha insistido el que fuera mano derecha de Joan Laporta. "Iñaki y yo no éramos amigos. Los mejores amigos de Iñaki eran Barrufet y Barbeito. Mi amigo del alma era Mateo Garralda", ha querido precisar, en un intento por dejar claro que esta decisión no se ha tomado porque Urdangarin fuese amigo suyo. "Simplemente creo que en un momento así, no hace falta ir a reventar a la gente", indicó, haciendo referencia al revuelo que ha provocado su interrupción matrimonial con la infanta Cristina. Enric Masip está considerado como uno de los mejores jugadores españoles de balonmano de todos los tiempos y ocupaba la posición de central. Fraguó su relación con el exduque de Palma en su época de jugadores en el Barça, donde coincidieron en el primer equipo durante 10 años.

La relación de Iñaki Urdangarin con el club sigue muy vigente. Su hijo Pablo Urdangarin, de 21 años, juega en las filas del equipo azulgrana y su padre mantiene un contacto muy estrecho con sus antiguos compañeros y la actual junta directiva. En su última visita a Barcelona, donde viajó para mantener una reunión secreta con la infanta Cristina después del revuelo de las fotos publicadas junto a Ainhoa Armentia, el exdeportista mantuvo un encuentro con todos ellos. El cuñado de la infanta Elena perteneció a este equipo desde el año 1986 hasta el 2000. En una imagen compartida por Enriq Masip, pudimos ver al yerno de Felipe VI sentado alrededor de una larga mesa, con una gran sonrisa y disfrutando de una agradable velada en un ambiente muy distendido. Un encuentro que el grupo quiso inmortalizar a través de una fotografía donde se puede leer la leyenda "Dream Team", el nombre con el que bautizaron al equipo en su época en activo.

Asímismo Urdangarin está invitado al 50 aniversario del Barça que se celebrará este sábado 5 de marzo. Una celebración a la que se prevé que asistan todos los jugadores estrella del equipo, especialmente aquellos cuya camiseta cuelga del Palau Blaugrana desde hace años, como es el caso del marido de la infanta Cristina. En el acto se conmemorará el primer encuentro del equipo en el Palau Blaugrana coincidiendo con el partido de Liga Asobal ante el Fraikin Granollers que tendrá lugar a las doce del mediodía. En el descanso del encuentro se realizará un homenaje a las leyendas del balonmano azulgrana. Una cita a la que está previsto que acuda Iñaki Urdangarin. El club ha citado a los invitados en el Palco del Palau y durante el acto se descubrirá una placa conmemorativa y posteriormente se realizará una foto de familia con todos los presentes en la pista del pabellón.

