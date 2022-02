Aitana, una sexy 'Batgirl' junto a Miguel Bernardeau

Durante este fin de semana, hemos visto a muchos rostros conocidos celebrando el Carnaval. Algunos nos han sorprendido con disfraces muy originales, otros han protagonizado imágenes muy tiernas con sus hijos... y hay otros, como Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, que han hecho una celebración doble. La cantante y el actor acudieron al cumpleaños de uno de sus amigos, Tomás Palomares, convertidos en 'Batgirl' y 'Batman', protagonizando estas imágenes tan divertidas que han publicado en sus redes. "Te quiero mucho. Feliz cumple @tomaspalomaresr preciosoooo", ha escrito la intérprete de Formentera para felicitar a su amigo.

Aitana y Miguel posaron así con su grupo de amigos entre los que se encontraban, además del 'cumpleañero', la actriz Lucía Díez (El Cid, Velvet Colección, La catedral del mar, La otra mirada) y Alex Wall, que también es cantante. "¡Me encanta tu disfraz!", "Guapaaaaaa", "¿Perdona?", "Mi Batman favorita" o "Estás divina", son algunos de los piropos que ha recibido por parte de sus fans. Lo cierto es que al look de Aitana no le faltaba ni un solo detalle. Además del traje, la artista catalana también se puso la característica máscara tras la que Batman oculta su verdadera identidad y presumió de su nuevo look: con su melena XXL pero más cobriza y un maquillaje muy intenso que resaltaba su mirada con un eyeliner oscuro.

¿Una pista?

Parece que tanto Aitana como Miguel son fans incondicionales de Batman y podrían haber dado una pista sobre la película que les gustaría hacer juntos, ¿te los imaginas convertidos en dos superhéroes del universo DC Films? Por el momento, la cantante y el actor aparecerán juntos en La última, la primera serie propia que prepara Disney+ en España. Se trata del debut de Aitana como actriz y qué mejor que hacerlo de la mano de su novio. "Gracias Disney+ por esta oportunidad. Aquí comienza La última, serie que protagonizo junto Miguel, mi primera vez en el mundo de la interpretación, hay nervios pero vamos con todas. Después de mucha preparación… empezamos a rodar ya", dijo Aitana confesando lo emocionada que estaba con esta nueva aventura. Y es que, a pesar de que su gran pasión es la música, hace tiempo dijo que quería probar suerte como actriz y que se estaba preparando para ello. Su primer proyecto verá la luz dentro de unos meses y sus fans están deseando verles juntos en la pequeña pantalla.

