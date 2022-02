Jorge Pérez anuncia que será padre de un niño y revela una curiosa tradición en los nombres de sus hijos

Jorge Pérez, el ganador de Supervivientes, ha sabido aprovechar su tirón mediático para convertirse en colaborador televisivo. El atractivo guardia civil, de 38 años, trabaja en el programa de Sonsoles Ónega Ya es mediodía desde hace un año y medio y está feliz con la oportunidad que le han brindado en televisión. La vida le sonríe no solo en el terreno profesional, sino también en el personal. Junto a su esposa, Alicia Peña Ahumada, espera su cuarto hijo y están viviendo el embarazo con muchísima ilusión. Después de anunciar hace un mes que iba a ser padre por cuarta vez con estas palabras "muy felices y afortunados por poder compartir con vosotros que somos uno más… pasaremos a ser 7 (6 más Laika)", el colaborador de Mediaset ha desvelado el sexo del bebé que espera junto a su esposa.

En un vídeo con sus tres hijos como grandes protagonistas, el matrimonio ha compartido este maravilloso momento con sus fans. "No dábamos importancia a que tipo de género tuviese, porque simplemente va a ser amado desde lo más profundo de nuestros corazones… eso no quita para que tuviésemos curiosidad por saber que llegaría…(sobre todo sus hermanos). Así que sí, es oficial, un nuevo chico a la familia. Para no romper la tradición seguiremos con las iniciales MAR… de sus hermanos, ¿nos ayudáis con los nombres?", dice Jorge a sus seguidores junto a unas imágenes de toda la familia tras el mágico momento vivido al ver la ecografía del bebé y descubrir que se trata de un niño.

Jorge y Alicia ya son padres de tres niños, dos chicos y una chica, Mario, Martina y Marcos, de ocho, seis y tres años respectivamente, y muy pronto darán la bienvenida a su cuarto hijo, que tendrá que cumplir con esa curiosa tradición de los nombres. Marc, Martín, Marcelo Marcial, Marlon, Marino, Mariano, Marvin…son algunos de los que les proponen sus seguidores y entre todos ellos tal vez esté la difícil elección.

El que fuera guardia civil y la escritora no puede estar más ilusionados con la idea de ampliar la familia. La pareja celebró el pasado verano su undécimo aniversario de boda. Jorge se casó con Alicia el 7 de agosto de 2010 en Aguilar De Campóo (Palencia) y durante su participación en Supervivientes demostró al mundo lo enamorado que está de su esposa, que es 'coach' motivacional, escritora de libros de autoyuda y quien le aporta una gran estabilidad en su día a día.

