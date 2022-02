La primera vez que Terelu Campos habla sin tapujos de su 'yerno', el novio de Alejandra Rubio

Terelu Campos está encantada con el novio de Alejandra Rubio y así lo ha expresado con toda claridad. La presentadora hablaba este lunes alto y claro de su "yerno" Carlos Agüera como nunca lo había hecho hasta ahora. "Se llevan muy bien", decía la conductora de Sálvame Lemon Tea en su programa sobre la relación de la joven pareja, asegurando que su hija está más compenetrada con su actual chico que con otros que tuvo anteriormente. "Además, es que hacen muchas cosas juntos", enfatizaba a la hora de describir lo bien que se llevan. Alejandra y Carlos han decidido dar un paso más en su relación y cambiarse de domicilio en Madrid, algo que también comentaba Terelu. "Se mudan un poquito más lejos de mi casa, que quede bien claro", relataba la comunicadora con una sonrisa en el rostro. "No me hace ninguna gracia, pero me aguanto, evidentemente", bromeaba a continuación sobre la mayor distancia física que le separará de su hija.

La emoción de Alejandra Rubio al recibir una sorpresa de su novio en directo

VER GALERÍA

En cualquier caso, la presentadora se lo ha tomado con mucha filosofía y valoraba irónicamente las ventajas que eso podía tener: "A lo mejor salgo ganando, porque los tengo una noche sí y otra no cenando en casa, ¿sabes?", le decía a su compañera María Patiño. "Lo mismo me viene hasta bien", reiteraba sobre la pareja, a los que en ese momento interpelaba con mucho humor: "Como tenéis que coger el coche, ¡mejor no vengáis!", exclamaba entre risas. Bromas aparte, Terelu Campos templaba la voz y se ponía seria para elogiar la personalidad del hombre que ha conquistado el corazón de su hija: "De verdad, Carlos es una bellísima persona", decía sobre él. "Es un niño de una familia cómoda de Málaga, que está haciendo un esfuerzo con el trabajo que realiza, que no yo voy a decir cuál es, pero es muy duro e ingrato. Solo lo dejaré así", contaba de forma enigmática la presentadora, sin llegar a concretar cuál es la labor a la que se dedica el joven. "Se me encoge un poquillo el cuerpo", concluía Terelu.

Primeras imágenes de Alejandra Rubio con su nueva pareja: 'Estoy muy feliz'

VER GALERÍA

Alejandra Rubio y Carlos Agüera confirmaron su relación hace cuatro meses y, desde entonces, el malagueño parece haberse integrado a la perfección en la familia Campos. La semana pasada, por San Valentín, sorprendía a su chica en directo con su primera aparición en un plató de televisión para entregarle un precioso ramo de flores y expresarle públicamente lo mucho que la quiere. Ocurría en Viva la vida, donde colabora Alejandra Rubio, quien se quedaba prácticamente sin palabras al ver a su novio y apenas daba crédito a lo que estaba sucediendo. "No me lo puedo creer... Se lo agradezco muchísimo porque sé que a él le cuesta bastante esto y no me lo esperaba para nada”, declaraba con enorme felicidad en su cara, antes de fundirse en un romántico beso y abrazo con su chico allí mismo, e irse juntos después a celebrar "en casita" esa fecha tan señalada.

Alejandra Rubio confirma su ruptura con Álvaro Lobo y aclara si está enamorada de nuevo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.