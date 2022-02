Hablamos con Nona Sobo, el gran descubrimiento de la serie 'Entrevías'

Semana tras semana, la serie Entrevías ha venido consolidando su liderazgo en la noche de los martes con unos excelentes datos de audiencia (el último capítulo fue seguido por más de 1,8 millones de espectadores y consiguió un 16,8% de share). La nueva ficción de Telecinco está protagonizada por estrellas ya consolidadas como José Coronado, Jordi Sánchez o Luis Zahera, y otras jóvenes promesas como Nona Sobo, que se ha convertido en la nueva chica de moda. La actriz se ha convertido en el centro de todas las miradas pero, como todavía hay muchos que no la conocen, en ¡HOLA! hemos querido entrevistarla. Nona, de 22 años, nos ha hablado de cómo ha vivido su debut como actriz en una proyecto tan importante, las cosas que tiene en común con su personaje y lo mucho que le ha ayudado José Coronado en todo este proceso. No hay duda de que se está preparando a conciencia, ya que en plena pandemia se puso a estudiar artes escénicas, dicción y canto, y tiene muy claro cómo va a encaminar su futuro a partir de ahora. La figura de su madre, la explicación real de su nombre o si tiene pareja, son otras de las cosas que hemos descubierto sobre ella en esta entrevista. ¡Sigue leyendo!

- Todo el mundo habla de ti. ¿Cómo llevas este boom?

Contenta. Es un tanto agitante, obviamente, pero lo intento normalizar. Sabemos que es algo pasajero, así que hablarán mucho pero luego, como todo, se calmará.

- Para los que todavía no te conozcan, cuéntanos, ¿quién es Nona Sobo?

Soy una chica normal de Barcelona. Nací en Thailandia pero con un año ya me trajeron a España, me crié en un pueblo de la periferia y he tenido una infancia normal, digamos. Y tengo 22 años, aunque muchos medios han dicho 19 por error. Tuve suerte de empezar pronto con la moda y la publicidad, a los 8 años ya me seleccionaron estando con mi madre en el supermercado para hacer un anuncio de Barbie, y poco a poco empecé a hacer acting y publicidad. A partir de los 14 fue cuando empecé a hacer trabajos constantemente hasta finalmente entrar en el cine por completo hace tres años con Entrevías.

- Acabas de estrenar la serie, ¿qué ha significado para ti participar en este proyecto?

Entrevías ha sido un antes y un después, sin duda. Para mí ha supuesto descubrir otro mundo y darme cuenta que me gusta más aún el cine y las producciones de lo que esperaba. He tenido la suerte además de trabajar con grandísimos actores y actrices, como Jose Coronado, Luis Zahera y el resto del elenco de la serie. Esto es lo mejor que me podía pasar como actriz en mis inicios, algo por lo que estaré siempre agradecida.

- ¿Qué otros proyectos habías hecho antes?

Antes hacía publicidad, moda, shootings... y cierto acting entre medias, pero entrar de lleno en una serie con todos sus capítulos y el rodaje continuo es pasar de cero a cien. Más aún cuando es una serie como Entrevías que implica el amor abuelo-nieta, una situación conflictiva, un romance... y todo esto sin faltar toques de humor, sexo o violencia. Ha sido un salto gigante.

- La audiencia os ha acompañado en el primer capítulo, ¿qué tiene de especial esta serie?

Sobre todo los aspectos que decía: Entrevías es una historia de amor de un abuelo exmilitar que vive en el siglo XX y una nieta conflictiva y zillenial muy del siglo XXI, con todo lo que esto conlleva, pero además es una serie que mezcla muchos aspectos de actualidad sin tapujos. Mezclamos suspense, toques de humor y sin ocultar el sexo o la violencia en torno a una historia familiar y ambientado en lo que pretende ser un barrio de la periferia de cualquier gran ciudad. Creo que tiene todos los ingredientes para ser una serie en la que la gente se vea identificada en muchos aspectos, y eso hace que sea especial.

- ¿Tienes algo en común con tu personaje?

Algunas similitudes puede haber, pero sobre todo en el carácter. También soy adoptada y oriental obviamente, pero sobre todo tanto Irene en la serie como yo en la vida real somos personas muy impulsivas y con carácter. Yo no me meto en tantos líos... pero digamos que sí, podemos ser parecidas.

- Además, trabajas con grandes actores como José Coronado, ¿impone?

Impone muchísimo, José es una leyenda. Trabajar con él me ha enseñado muchísimo y me ha hecho crecer como actriz, algo de lo que siempre estaré agradecida.

- ¿Te ha ayudado en el rodaje o te ha dado algún consejo?

Me ha ayudado muchísimo y me ha aconsejado en todo, ha sido esencial para mí, y muchas secuencias que yo misma dudaba de si se podrían sacar adelante, las he logrado gracias a él y a su experiencia.

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de este proyecto?

Descubrir hasta dónde puedo llegar como actriz y el hecho de haber trabajado con este equipo, trabajar muchos meses conjuntamente con todos ha sido una experiencia increíble la verdad.

- ¿Crees que habrá segunda temporada?

Sólo os puedo decir que deseo que guste muchísimo y tengamos más temporadas :)

- Tu sueño siempre ha sido ser actriz, ¿dónde surgió tu pasión por este mundo?

A los 7/8 años tras aquel primer anuncio para Barbie, me lo pase muy bien y me gustó la experiencia, aunque a partir de los 14/15 fue cuando empecé a hacer cosas en serio.

- ¿Lo tenías claro desde pequeña?

Más que tenerlo claro, yo creo que lo vas descubriendo.

- Tu nombre real es Mariona Soley Bosch, ¿por qué prefieres que te llamen Nona?

De pequeña mi nombre era largo y me nombraba 'Nona' a mí misma, de forma que así se quedó. A día de hoy prefiero Nona, es como la gente me conoce y como me han llamado desde siempre.

- ¿Cómo te definirías?

Creo que me definiría como una chica valiente un poco impulsiva, con carácter fuerte aunque no lo parezca, pero siempre desde el cariño y amor.

- ¿Cómo te has preparado para ser actriz?

Justo antes de empezar con la serie caímos en pandemia y aproveché para estudiar artes escénicas, dicción, canto... Lo anterior había sido aprendizaje en base a trabajos.

- ¿Tienes algún referente a seguir?

Mi referente a seguir es mi abuela, que me cuida desde el cielo y mi madre. Gracias a ellas estoy cumpliendo uno de mis sueños.

- ¿En qué tipo de proyectos te gustaría participar?

Todo lo que sea cine me gusta. Creo que tengo cualidades para el cine de acción y suspense, más que para otros géneros por ejemplo, pero también me gustaría hacer desde humor hasta historias de todo tipo.

- Tienes una belleza única, ¿eres coqueta?

Sí soy coqueta, la verdad. Me gusta arreglarme. Hago la rutina de cualquier persona en realidad, nada fuera de serie ni tampoco invertir excesivo tiempo en ello, pero me arreglo como cualquier chica.

- Sueles publicar fotos en las que presumes de tipazo, ¿te cuidas mucho?

Me gusta ir al gym mucho, hice mucha gimnasia tanto rítmica como artística durante años y el ejercicio me gusta, aunque también creo que he tenido suerte con la genética. De todos modos, comer bien y hacer ejercicio me parece algo fundamental.

- Recientemente has dicho: "Soy la mujer que soy por la mujer que me crió". ¿Qué significa tu madre para ti?

Mi madre lo es todo para mí, siempre hemos estado juntas y tenemos una complicidad absoluta. La relación es muy buena y siempre hemos hecho todo juntas con plena confianza la una en la otra. Estoy muy orgullosa de la madre que tengo y de la relación tan estrecha que tenemos.

- ¿Qué has aprendido de ella?

Todo. O al menos todo lo que se puede aprender de una madre.

- ¿Está contenta con que te hayas hecho famosa?

Ella está contenta si yo soy feliz. La fama es algo pasajero a lo que no le damos mucha importancia la verdad.

- Muchos se preguntan si tienes pareja, ¿qué tienes que decir sobre eso?

Sí, tengo pareja. Él es de Bilbao y vivimos aquí en Madrid.

- Otro de los temas de los que has hablado ha sido la ansiedad que sufres desde hace años, ¿por qué crees que sigue siendo tabú?

Hablo de la ansiedad como a veces hablo de enfermedades mentales o de cosas tabú que creo que deben ser normalizadas, puse un post en Instagram, pero creo que se sacó de contexto. Lo que quiero es que se normalicen cosas así, porque son normales. Los temas tabú, sean de la índole que sean, sí que son algo que me gusta normalizar o que se puedan hablar de forma natural, en todos los aspectos de la vida. Es absurdo que a día de hoy sigamos teniendo temas que vive todo el mundo y que no se hablen con normalidad. No veo por qué callar cosas así, me parece del siglo pasado.

- ¿Piensas que las nuevas generaciones lo sufren más?

No soy experta en el tema la verdad... Los temas mentales son complicados, cuestan de comunicar y de entender.

- En tu caso, ¿cómo te enfrentas a la ansiedad?

Como puedo, como todos. Tienes épocas de más estrés y lidias con ellas.

- ¿Qué crees que debería cambiar la sociedad actual para que no haya tantos jóvenes que la sufren?

Insisto en que no lo domino, pero lo que sé que es importante es rodearte de buena gente.

- Para terminar, ¿nos puedes contar algo sobre ti que nadie sepa?

Vamos a continuar con que sean cosas que nadie sepa :)

