¿Quién es Nona Sobo? La nueva estrella de 'Entrevías' que no dejará a nadie indiferente

Tiene solo 19 años pero debuta como actriz por todo lo alto. Nona Sobo estrena este martes su primera serie, Entrevías, en donde comparte protagonismo con José Coronado. "Es una delicia de niña, yo creo que va a ser un pelotazo porque lo hace fenomenal, es una preciosidad, llena el plano de una forma magistral", ha asegurado precisamente el actor en la rueda de prensa, y en cada una de las ocasiones en las que ha podido hablar de la ficción. Según han explicado, hace ya varios años que se conocieron cuando comenzó la producción, que se vio paralizada por la pandemia, por lo que ambos intérpretes han tenido la oportunidad de conocerse muy bien y crear una relación entre ellos que es casi la de unos verdaderos abuelo y nieta.

Nona, cuyo nombre auténtico es Mariona Soley Bosch, ha sido modelo, ha trabajado en publicidad y también en videoclips, pero es prácticamente una desconocida en el mundo de la interpretación. En un mundo en el que los seguidores son también imprescindibles llaman la atención que ronde los 40.000, una cifra que sin duda se ha multiplicado en los últimos días y que seguirá creciendo de manera exponencial tras el estreno de esta noche. Ella ha explicado que tiene mucho que ver con su personaje en Entrevías, aunque en lo relacionado con su carácter fuerte y no tanto en la rebeldía y conflictividad.

"La relación entre ambos al principio es muy mala", ha contado Nona sobre su personaje en lo que respecta a la relación con su abuelo, Tirso, a quien da vida Jose Coronado. "Es un honor, con él he aprendido desde el minuto cero ha estado conmigo y he sacado secuencias que yo no había ni imaginado sacar", ha asegurado la actriz, recibiendo los elogios de su compañero que está seguro de la valía de la joven intérprete.

Hace unas semanas, Nona se abrió con sus seguidores al confesar que sufre de ansiedad desde hace años, a pesar de que había conseguido moldear esas sensaciones y ahora ha adaptado esta dolencia de la salud mental que sufren un 7% de los españoles. "Eres un reto, nunca más un impedimento", compartía la intérprete, recibiendo el apoyo de multitud de sus seguidores. Entre ellos Patricia Guirado, que da vida a Eli en No te puedes esconder, y con quien parece tener una muy buena relación, así como con el equipo técnico de Entrevías.

Además de la ansiedad, Nona no duda a la hora de hablar de otro aspecto muy personal en su vida. "Soy la mujer que soy por la mujer que me crió. No sé qué sería de mí si no me hubiese tocado esta lotería", publicaba hace solo unos días la joven actriz junto a una fotografía de su madre.

