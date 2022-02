Mamen Mendizábal se convierte en Wonder Woman en su vuelta a La Sexta La presentadora regresa con un nuevo formato tras unos meses de descanso

Tras su despedida de Más vale tarde el pasado 2021, Mamen Mendizábal vuelve a La Sexta con un nuevo formato. La periodista, que se ha convertido en todo un referente de la televisión, siempre ha realizado entrevistas de lo más complejas y ha analizado la actualidad con una mirada crítica, algo por lo que se ha transformado en toda una superheroína con ganas de seguir comiéndose el mundo. Con todos estos ingredientes, la presentadora ha protagonizado un vídeo para anunciar su regreso a la cadena, unas imágenes en la que caracterizada como Wonder Woman ha mostrado que está en plena forma. Durante la promo, en la que comienza parando balas, dando patadas voladoras e intentando sortear disparos y campos de minas, la comunicadora sale del set de grabación y se choca con uno de sus compañeros tirando todos los papeles y la escaleta por los aires. "Mamen, cuando hablamos de volver a la acción no era esto", le dice el chico, a lo que ella le responde "pues he vuelto" quitándose la diadema del personaje.

VER GALERÍA

Mamen Mendizábal ya tiene sustitutos para 'Mas vale tarde' (y sus caras te suenan mucho)

Con mucho entusiasmo y de la mano de Producciones del Barrio, empresa de Jordi Évole (responsable de formatos como Salvados), La Sexta avisa de que la vuelta de Mamen no va a pasar desapercibida para ningún espectador, "aunque de momento no podemos desvelar mucho más sobre cómo será ese regreso", han escrito en la web de la cadena. Este nuevo espacio será el tercero en el que la periodista se ponga al frente, ya que compaginó su etapa en Más vale tarde con Scoop y Palo y astilla. Hasta la promo, la última aparición de la comunicadora fue mediados de diciembre, cuando fue una de las invitadas en Fuera del mapa, de Alberto Chicote.

En su despedida de Más vale tarde, donde fue sorprendida por su pareja, aseguró que el motivo principal de su adiós fue el desgaste personal que supone llevar al frente de un programa diario casi una década. "Mi zona de confort tenía muy poco confort, yo me paso la vida en la tele. Tengo más fidelidad a los espectadores que a mi propia familia, no sé lo que es recoger a un niño en el colegio, o cuidar a alguien cuando se pone malo", confesó, añadiendo el sacrificio que era trabajar de lunes a viernes, una forma de vivir que ella había elegido pero que tiene un coste personal grande.

Mamen Mendizábal, una presentadora de éxito que comparte su vida con el locutor José Antonio Ponseti

Mamne Mendizábal se encuentra en un gran momento profesional y también personal. La periodista, de 46 años, comparte su vida con José Antonio Ponseti, de 55, locutor de la Cadena Ser en programas como Aventureros y Carrusel Deportivo. La pareja se conoció en 2005 (desde 2013 viven juntos en un piso del centro de Madrid), cuando la presentadora sustituyó a Gemma Nierga en La Ventana durante su baja maternal y él trabajaba en los espacios deportivos de la misma emisora. Además de que no están casados, la periodista aseguró que no creía en el matrimonio para toda la vida y que ya estaba divorciada, Mamen también comentó que ha apostado siempre más por su carrera profesional y que ahora que podía tener hijos le parecía que "no es el momento".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.