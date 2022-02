Rozalén regresará al escenario tras la muerte de su padre en un acto presidido por los Reyes

Hace tan solo cuatro días, Rozalén anunció la repentina muerte de su padre, Cristóbal Rozalén, a los 77 años. "Acaba de morir mi padre... Que nunca dejó de cogerme en brazos", comunicó rota de dolor junto a una bonita foto de su infancia. Desde entonces, el perfil de la artista manchega, de 35 años, se ha llenado de mensaje de cariño. Ella ha preferido permanecer en silencio, intentando recomponer su corazón, y preparándose para sus próximos conciertos. Este lunes, la cantante y Premio Nacional de las Músicas Actuales 2021, reaparecerá sobre el escenario del Teatro Real, de Madrid. Será en la gala de inauguración del V Centenario de Antonio de Nebrija, que comenzará a partir de las 19:15 horas, y estará presidida por los reyes Felipe y Letizia.

La actuación de Rozalén no será la única. También actuará Haze, cantante de Rap y Hip Hop, y Eliseo Parra, músico, divulgador y renovador de la música tradicional española. Pero quizás, por sus circunstancias personales, sí será la más emotiva. La intérprete de Este tren o A tu vida estaba muy unida a su padre, que fue la mano derecha del expresidente y ex ministro José Bono durante más de 20 años. En una entrevista conjunta que protagonizaron en Cadena 100, padre e hija se dijeron lo mucho que se querían y Cristóbal dio un sabio consejo a Rozalén. "No olvides tus orígenes, la sencillez y no te creas nunca que eres más que nadie. Mi consejo es que estés siempre cerca de los que más lo necesitan y de los que te quieren".

La gala de inauguración del V Centenario de Antonio de Nebrija estará presentada por la periodista Elena S. Sánchez, de Televisión Española, y contará con la presencia de diversas autoridades, como Miquel Iceta i Llorens, ministro de Cultura y Deporte de España; Joan Subirats, ministro de Universidades y del ministro de la Presidencia, José Muñiz, presidente de la Comisión Interadministrativa del V Centenario y rector Universidad Nebrija, y Darío Villanueva, presidente del Patronato de la Universidad Nebrija y Miembro de la Real Academia Española. El evento, organizado por la Comisión Interadministrativa creada con motivo del V Centenario y presidida por la Fundación Antonio de Nebrija, será clave para dar a Antonio de Nebrija, el padre de la primera gramática española, una figura poliédrica y adelantada a su época en múltiples campos del saber.

Esta gala también supone el regreso de don Felipe a la agenda oficial tras dar negativo en covid. El Rey llevaba en aislamiento desde el pasado 9 de febrero, cuando dio positivo por primera vez, presentando síntomas leves de la enfermedad. El monarca canceló sus compromisos públicos, pero mantuvo su actividad institucional de manera telemática, tal y como confirmó la Reina el pasado viernes durante un acto. Doña Letizia también aseguró que don Felipe se encontraba bien y con ganas de salir pronto de casa. Ni la Reina, ni la infanta Sofía se contagiaron, por lo que continuaron con su día a día con total normalidad.

