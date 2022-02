J Balvin, muy preocupado por la salud de su madre tras ser ingresada en la UCI por covid

J Balvin no está pasando por su mejor momento. El cantante colombiano anunció hace unas semanas que su madre, Alba Mery Balvin, ingresó en el hospital de Medellín a principios de febrero, debido a complicaciones derivadas del coronavirus. Por aquel entonces, el intérprete de Niño soñador -su nueva canción- pidió a todos sus seguidores que rezaran por ella para su mejoría. Tras varios días hospitalizada, la situación empeoró y la tuvieron que trasladar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). J Blavin ha vuelto a actualizar cómo se encuentra su madre y ha insistido en que sigan orando por ella, ya que según ha comunicado el artista se encuentra "en cuidados intensivos" porque había "empeorado".

En las últimas horas, J Balvin ha compartido un vídeo en el que ha aparecido con un equipo de protección para evitar el contagio y en el que ha escrito unas palabras donde pedía de nuevo que rezasen por Alba Mery Balvin: "No sé ni qué decir. Solo pido oraciones para mi madre, realmente las necesita. La vida es así, misteriosa e impredecible", ha lamentado el cantante. En la propia historia se ve una tierna imagen en la que el artista tiene cogida la mano a su madre sin soltarla ni un momento. Durante esta semana, J Balvin subía otro vídeo en el que se mostraba muy preocupado por la evolución que estaba teniendo su madre y agradecía a todos sus amigos y seguidores el apoyo que estaba recibiendo: "Gracias a todos los que me mandan saludos para mi madre. Lastimosamente está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada, eso es parte de la vida", explicaba. "Es para que sepan que somos la misma vuelta. Fuerza para todos que tienen a alguien enfermo, que se la están pasando mal, aquí también son tomados en cuenta", comentaba, solidarizándose con aquellos que están pasando por su misma situación.

Además, el reguetonero también subía una conmovedora historia en la que aparecía su padre visitando a su madre en el hospital y a la que acompañaba una reflexión: "Eso sí es importante, esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no en cómo destruir, el tiempo que es sagrado, utilízalo para construir y tener tu mente en paz. Porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo, porque busco cómo ser mejor y no dañar a los demás. No pierdan su tiempo con odio, que por ahí no es y tampoco el camino. Madre tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz", finalizaba.

Alba Mery Balvin se encuentra en un estado muy delicado por problemas respiratorios a causa del COVID-19. Una situación que mantiene en vilo a la familia y que comunicaba J Balvin la semana pasada, abriendo su corazón a todos sus seguidores: "Lo bueno es que entiendan muchas veces, que somos seres humanos iguales a todo el mundo y que nos pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo, en general". No es la primera vez que el artista tiene que pedir oraciones para su madre. En 2016 le diagnosticaron un tipo de cáncer y fue la propia protagonista quien contó que los rezos y la fe le curaron: "Me abrazó la luz y me salvé de una enfermedad incurable. Yo sentí la luz que me sanó, pero cuando lo conté nadie me lo creía. Los exámenes dieron que estoy completamente sana, no hay una explicación científica", explicó en su día Alba Mery Balvin.

