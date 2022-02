'Cuéntame cómo pasó' desvela el gran secreto familiar de Mercedes y doña Herminia

Secretos de familia, el capítulo 392 de Cuéntame cómo pasó, ha sorprendido a todos los espectadores desvelando una trama totalmente inesperada con Mercedes y doña Herminia como protagonistas. En este episodio, Mercedes descubre que tiene una hermana mayor y doña Herminia se sincera sobre uno de los acontecimientos más dolorosos de su vida. La historia de este secreto comienza con la última visita de Mercedes a Sagrillas, cuando encuentra una caja con un diario de su padre, don Rafael, y un colgante con la foto de una niña. Al volver a Madrid, intenta hablar con su madre sobre este tema, pero doña Herminia no quiere recordar el pasado. Finalmente, tras comprobar que Mercedes no cesa en su empeño, se sienta con ella para sacar a la luz un secreto familiar que había permanecido oculto más de medio siglo.

- Imanol Arias y Ana Duato: reflexiones en ¡HOLA! al celebrar 20 años de matrimonio... en la ficción

VER GALERÍA

En una escena de total complicidad, doña Herminia se sincera con su hija. "Tengo que contarte una cosa, algo que llevo guardado mucho tiempo, lo único que te pido es que no seas severa conmigo", comienza diciendo con mucho dolor. "Antes de que tu nacieras yo tuve tres abortos. Tu padre quería hijos por encima de todo y yo entonces no se los estaba dando y pasó lo que pasó", continuó mientras la emoción de Mercedes aumentaba poco a poco. "Yo le puse una concidión, que tú no lo supieras nunca. El marido de esa mujer tampoco lo supo. Él pensó que la niña era suya", explicó.

VER GALERÍA

Mercedes en ese momento exclamó: "¡Entonces tengo una hermana!". Doña Herminia le mostró la foto del colgante y aclaró: "Yo no he tenido más que una hija". Mercedes quiso saber qué había sido de su hermana, pero no obtuvo la información que deseaba. "No sé. Llegó la guerra y fusilaron a su abuelo y la familia se fue de España, no sé a donde, tu padre tampoco lo sabía, por eso escribía". Tras esta confesión, madre e hija se agarraron las manos con fuerza. "Y lo has tenido callado todo este tiempo", lamentó Mercedes. "Hija, cuando duelen los recuerdos, cuesta mucho trabajo sacarlos", concluyó doña Herminia.

- María Galiana, 'salvada' por la UME en pleno temporal Filomena

- María Galiana habla sin tapujos sobre 'Cuéntame cómo pasó', serie de la que está 'un poco harta'

¿Qué opinan los espectadores sobre esta trama?

Esta trama ha enganchado a la audiencia y hay quien fantasea con los próximos pasos de Mercedes. "Sería brutal que fuera a Quién sabe dónde", dice un espectador. "Ojalá vaya Mercedes a buscar a su hermana. Qué interesante la historia", escribe otro. "Yo pienso que Mercedes se hará 'famosa' con sus vestidos, la hermana la reconocerá e irá en su búsqueda", añade un tercero.

VER GALERÍA

Otros creen que Kiti Mánver, el nuevo fichaje de Cuéntame, será la encargada de dar vida a la hermana de Mercedes. El equipo de la serie, cuando anunció la incorporación de la actriz malagueña a la trama, explicó que interpretaría a Cecilia, una mujer vital, resuelta, sincera y un poco deslenguada,que se vio obligada a emigrar tras la Guerra Civil. Después de haber vivido durante décadas en Chile, regresa a España para reencontrarse con su pasado, que guarda mucha relación con el de Mercedes y doña Herminia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.