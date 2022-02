De 'Got Talent' a ¿Eurovisión?: Cristina Ramos quiere ser la candidata de San Marino

Cristina Ramos es sin lugar a dudas la reina española de los talents shows a nivel internacional. Tras participar en numerosos programas, en los que en la mayoría ha resultado ganadora, la cantante tiene un nuevo proyecto profesional que también le podría llevar a la cima de los concursos. La intérprete ha presentado su candidatura a Eurovisión 2022 para la preselección de San Marino, país por el que podría participar en Turín y competir contra Chanel y su SloMo, la ganadora del Benidorm Fest. De hecho, la televisión pública sanmarinense (la SMRTV) ha anunciado en sus perfiles sociales que Cristina forma parte de los 75 competidores que lucharán por ser el abanderado de la Serenísima República el próximo el próximo 19 de febrero. Eso sí, en el concurso, llamado Una Voce Per San Marino, la canaria ya se encuentra en el grupo de los diez finalistas (conocidos como los BIG) que pasan directamente a la fase final y que no tienen que enfrentarse a los cantantes emergentes que se la jugarán en las semifinales del 13, 14, 15 y 16 de febrero.

Así es Cristina Ramos, la cantante española que triunfa en todos los talents shows

Entre los nueve artistas que compiten directamente con Cristina se encuentran Miodio, representantes de San Marino en 2008, el italiano Valerio Scanu, ganador del Festival de San Remo en 2010, Achille Lauro, participante del festival italiano este 2022, o la conocida cantante Ivana Spagna. A ellos y al resto de artistas consagrados del BIG se le sumarán los ocho concursantes que se alcen con la victoria de las semifinales para así intentar convertirse en el elegido que vaya a Turín. La artista española siempre ha mostrado su deseo de participar en Eurovisión y este año quizá conseguir su sueño. De hecho, en 2020 fue una de las artistas que Televisión Espaola barajó para representar a España en Róterdam, aunque finalmente el elegido fue Blas Cantó con el tema Universo.

Con el 62% de los votos de la audiencia Cristina ganó la primera edición de Got talent España en 2016 gracias a su voz prodigiosa y su inesperado cambio de look en medio de la actuación (lo que provocó que Edurne diera al botón dorado). Dos años después cruzó el charco hasta La Voz México (formaba parte del equipo de Carlos Rivera) y una vez más se alzó con el premio en la gran final. En julio de 2019 también se coló en la final de la edición World's Got Talent, programa organizado por la cadena asiática Hunan TV y en el que fue la única europea seleccionada. Además, fue invitada a la primera edición especial de Britain's Got Talent: The Champions, talent en el que Simon Cowell dijo que su actuación era "indescriptible". Pero no solo eso, además, quedó tercera en la octava temporada de Tu cara me suena.

La española Cristina Ramos, la única europea en la final de 'World's Got Talent' de China

Cristina no es la única española que intenta hacerse un hueco como candidata a Eurovisión en otros país. Ana Mena, una de las artistas españolas del momento, ha participando en el Festival de San Remo en 2022 interpretando la canción Duecentomila ore (Doscientasmil horas), aunque finalmente serán Mahmood y Blanco los que representen a Italia en el certamen. Además, algunos artistas como Varry Brava o Tanxugueiras (que han asegurado que no les importaría concursar desde otra delegación), finalistas del Benidorm Fest, podrían presentar también sus propuestas a otros países como Portugal y finalmente acudir a Turín.

