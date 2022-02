La torera Cristina Sánchez, devastada por la muerte de su padre: 'Cómo te voy a echar de menos'

Cristina Sánchez está viviendo un momento muy duro. Su padre, el subalterno Antonio Sánchez, ha fallecido tras una larga enfermedad. "Gracias por todo, gracias por tanto, papá. Cómo te voy a echar de menos. Me enseñaste una forma de ser, de estar y de sentir. Compartimos momentos infinitos… Vivirás siempre en mí. Te quiero", ha escrito la torera junto a esta foto de una de sus muchas tardes juntos en una plaza de toros.

Estaban tan unidos que Cristina Sánchez siempre presumía de compartir cumpleaños con su padre. "Tenemos tantas cosas en común, que hasta para nacer coincidímos en el día 20 de febrero", decía. "Siempre has sido un espejo para mi, pero en estos momentos en los que te veo luchar como un jabato por librar esta dura batalla, muchísimo más", añadía con orgullo. Tristemente, la torera ha tenido que despedirse de su padre, una pieza clave en su trayectoria taurina. Antonio Sánchez formó parte de la cuadrilla de Cristina Sánchez y llegó a ser su apoderado. "Pocos saben de nuestros desvelos, de nuestros viajes, de nuestros entrenamientos, de nuestras regañinas, de escuchar tus historias, tus chistes, del miedo que veía reflejado en tus ojos en algunas tardes de tanto compromiso, de la exigencia que me inculcaste y me exigías todos y cada uno de los días, de ese compromiso que teníamos el uno con el otro de no fallarnos, de tu lucha y entrega en esa etapa de mi vida tan bonita, cuando estaba en activo", recordaba con cariño la actual apoderada de Antonio Ferrera.

Cristina Sánchez, de 51 años, ha recibido el cariño de sus compañeros de profesión. "Mi más sentido pésame. Lo siento muchísimo. Qué pedazo de persona más buena tu padre. Ánimo, maestra", le ha dicho Manuel Díaz 'El Cordobés'. Finito de Córdaba también ha trasladado sus condolencias, así como el matrimonio formado por Cayetano Rivera y Eva González. Ambos han envíado a la torera un corazón en señal de duelo.

La torera se repondrá de esta pérdida con el cariño de toda su familia. Cristina Sánchez está casada con Alexandre da Silva desde el año 2000 y tiene dos hijos con él, Alejandro, que ya tiene 21 años, y Antonio, de 18. Alejandro ha decidido dedicarse al mundo del boxeo y Antonio se está formando para ser piloto. Para la torera su mayor tesoro son "mis tres hombres".

