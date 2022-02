'Infiel' se queda sin temporada 3: la serie ha sido cancelada en Turquía

Malas noticias para las amantes de las series turcas: la exitosa ficción Infiel que emite los domingos Antena 3 no ha sido renovada por una tercera temporada en Turquía y por eso tendrá que decir adiós a todas sus tramas con el final de la segunda. Eso sí, a pesar de que allí haya sido cancelada, lo cierto es que en España queda mucho por ver, ya que en nuestro país los espectadores todavía están viendo los primeros episodios y con el ritmo de emisión actual no terminaría hasta abril. Pero no solo eso, todavía quedaría por llegar el estreno de los nuevos capítulos, por ahora llevan 17 y no se sabe cuántos son en total, que actualmente pueden verse a través de Kanal D, la cadena que ha tomado la decisión de no seguir adelante con una tercera tanda.

En nuestro país, Infiel cuenta con un importante número de fans gracias a los que cosecha buenos datos de audiencia (la serie suele tener entre un 14% y 15% de share en cada capítulo manteniendo frente a la televisión a alrededor de dos millones de espectadores). Sin embargo, a día de hoy continúa siendo un misterio si la segunda temporada de la serie turca llegará en abierto a España próximamente puesto que Antena 3 aún no se ha pronunciado al respecto. Protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk, la producción es un remake de la serie británica de la BBC Doctora Foster y trata sobre la historia de Asya, una doctora de éxito que descubre que su vida perfecta en familia se desmorona: su marido mantiene una relación con una joven a la que ha dejado embarazada, algo que lo cambia todo.

Con un reparto muy conocido por todos, muchos de sus actores han participado en Madre o Mujer, la producción esperaba que su elenco lograra enganchar a la audiencia turca, pero parece que eso no ha sido suficiente. Y aunque no se han dado los motivos de la cancelación, algunos medios del país aseguran que los productores han tomado esta decisión porque creen que es el mejor escenario para cerrar la historia, tal y como pasó con la serie original, Doctora Foster, que solo tuvo dos temporadas. En Turquía, además la ficción ha sufrido algunos parones en su emisión por culpa del covid, ya que algunos actores como Berkay Ateş y algunos técnicos del equipo se contagiaron de la enfermedad mientras grababan sus episodios.

La serie además ha estado envuelta en polémica en su país desde el comienzo de su emisión, ya que la trama hirió sensibilidades y provocó incluso algunos problemas legales. El Consejo Supremo de Radio y Televisión, conocido en Turquía por las siglas RTÜK, impuso una multa a Infiel porque creyó que una de sus historias (es poco común que una mujer sea infiel tan abiertamente) era un mal ejemplo para la audiencia al crear modelos a seguir que pueden afectar negativamente a los jóvenes y a los niños.

