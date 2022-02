¿A la tercera va la vencida? Kimberly, hija del cantante Rod Stewart, se ha comprometido

¡La familia Stewart se va de boda! Kimberly, hija de la leyenda de la música Rod Stewart, se ha comprometido con su novio, el productor Jesse Shapira, con el que lleva saliendo desde hace tres años. "Para siempre", ha escrito la actriz y modelo en su cuenta personal junto a esta romántica imagen en la que sale besando a su prometido. Kimberly no puede estar más emocionada y así lo ha demostrado al publicar esta foto, sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de sus fans ha sido su anillo de compromiso. Se trata de una impresionante pieza de diamantes que luce orgullosa en el dedo anular de su mano izquierda.

Como era de esperar, la pareja ha recibido un sinfín de mensajes para desearles lo mejor en este paso tan importante que van a dar. Una de las primeras en felicitarles ha sido Penny Lancaster, mujer de Rod Stewart, que se ha mostrado muy emocionada con la noticia. Kimberly, de 42 años, se vestirá de blanco para dar el 'sí, quiero' al productor de películas como Amigos de más, La galería de los corazones rotos o La habitación, por la que su protagonista, Brie Larson, consiguió un Oscar, un Globo de Oro y un Premio BAFTA en la categoría de mejor actriz.

Dicen que a la tercera va la vencida y esta vez podría cumplirse, ya que es el tercer compromiso para ella. Kimberly estuvo a punto de casarse con el actor Talan Torriero pero cancelaron su boda en 2005. "Era demasiado pronto para un compromiso de por vida. Es mejor tener un compromiso breve que un matrimonio", decían en el comunicado que mandaron de manera conjunta. Anteriormente, Stewart también estuvo comprometida con el músico Cisco Adler.

Kimberly, que es la segunda de los ocho hijos que tiene Rod Stewart, tiene una hija que nació fruto de su relación con el actor Benicio del Toro. Se llama Delilah, tiene 10 años y es, según su madre, "pura alegría". "Feliz 10º cumpleaños, mi dulce niña. Bienvenida a los dos dígitos", fue el mensaje que le dedicó el pasado 22 de agosto por su cumpleaños. La actriz eligió las páginas de ¡HOLA! para presentarla y nos confesó que su "única y verdadera preocupación es educar bien a mi hija, con valores morales y que sea una niña tremendamente feliz". "Estoy segura de que será así, ya que tiene una gran familia dispuesta a darle todo su amor", decía emocionada.

Un nuevo rumbo profesional

Hace unos meses, la modelo lanzó The Realm by Kimberly Stewart, una empresa de reorganización de oficinas y casas de lujo especializada en transformar espacios para maximizar su utilidad. "Durante la cuarentena, no podía soportar ver el caos que tenía en la despensa y la cocina de mi padre, así que me puse a trabajar", ​​dijo a People Kimberly, que reside en Los Ángeles con su hija. "Lo publiqué en mi Instagram por diversión, y la respuesta y los comentarios fueron increíbles. Recibí muchos mensajes de personas que me pedían que fuera a ordenar sus casas. En ese momento, la idea cobró vida y me di cuenta de que tenía que reinventarme profesionalmente".

