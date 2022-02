'Mirar la cicatriz de mi garganta me recuerda lo afortunada que me sentí' Sofia Vergara muestra la cicatriz que le dejó el cáncer que afrontó en su juventud Cuando tenía 28 años fue operada de un bulto que le descubrieron en el tiroides durante una revisión rutinaria

Ya había revelado la enfermedad que afrontó cuando tenía 28 años y ahora Sofia Vergara no solo ha recordado de nuevo aquellos momentos sino que ha mostrado la cicatriz de su operación. Junto a una imagen en la que aparece mirando a través de una cámara, la protagonista de Modern Family hace una reflexión. “A los 28, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Fue en una revisión rutinaria cuando los médicos me encontraron un bulto en la garganta y esta palabra se convirtió en parte de mi historia. Pasé incontables horas con tratamientos de radiación y finalmente en cirugía. Hoy me puedo calificar como una superviviente del cáncer” explica la actriz. Comparte esta fotografía porque quiere recordar la suerte que tuvo al haber superado aquella situación.

“Mirar la cicatriz de mi garganta me recuerda lo afortunada que me sentí. Tengo suerte de estar en una posición que me permite compartir mi historia y decir que la prevención es muy importante” añade. Finaliza Sofia su mensaje animando a sus seguidores a hacerse revisiones periódicas, haciendo hincapié en lo conveniente que es hacerlo cada año. La sinceridad de Sofia ha sido muy aplaudida por quienes siguen a la artista latina, una de las más reconocidas de Hollywood.

Descubrió sus prioridades

Hace solo unos meses, durante un maratón televisivo solidario del programa Saturday Night, Sofia contaba su propia experiencia con la enfermedad para la que recaudaban fondos. Contaba que le diagnosticaron un cáncer de tiroides en una revisión rutinaria, lo que supuso un golpe para ella. “Cuando eres joven y escuchas la palabra cáncer, tu mente divaga, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme” dijo. Su familia fue un apoyo fundamental en aquel proceso, que le enseñó a descubrir sus prioridades. "Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti”.

La colombiana Sofia Vergara es, a sus 49 años, una de las artistas latinas más importantes de Hollywood. Casada con Joe Manganiello desde hace seis años (se dieron el sí en noviembre de 2015) y madre de Manolo, de 28 años, su papel en la comedia Modern Family que se alargó durante once temporadas la lanzó al estrellato, convirtiéndola en una de las actrices mejor pagadas de la televisión.

