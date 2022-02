Manuel Benítez 'El Cordobés' pasa a planta tras ser operado en dos ocasiones del corazón Al torero, de 85 años, le colocaron un stent el martes y el jueves tuvo que pasar de nuevo por el quirófano debido a unas arritmias que no acababan de remitir

Manuel Benítez 'El Cordobés', de 85 años, evoluciona favorablemente de la operación de corazón a la que fue sometido este jueves en la Clínica Quirón de Córdoba. Esta mañana, el torero ha pasado a planta, donde permanecerá algunos días más hasta completar su recuperación. Fuentes cercanas al diestro han asegurado a Efe que 'El Cordobés' se encuentra "animado" e, incluso, "ha bromeado" con las personas que pudieron pasar a verle tras la intervención.

Manuel Benítez ingresó el martes en el hospital tras sentir un fuerte dolor en el pecho mientras jugaba al tenis en su finca de Villalobillos, en Córdoba. El torero fue hospitalizado por un amago de infarto y en aquel momento se le practicó un cateterismo para ponerle un stent. Dos días después, tuvo que volver a pasar por el quirófano debido a unas arritmias que no acababan de remitir.

El Diario de Córdoba ha recogido las primeras declaraciones de Manuel Benítez tras su doble operación. "Gracias por las muestras de cariño, ha sido un arrechucho sin consecuencias", ha asegurado el diestro. "Sigo con la misma fuerza de siempre, con ganas de trabajar, ya que proyectos no me faltan, y volcado con los que me rodean y los más desfavorecidos", ha añadido. A la espera de recibir el alta hospitalaria, el torero quita importancia a esta intervención. "Es una experiencia más, lejos de las muchas cornadas e intervenciones quirúrgicas que atesoro en mi vida".

Manuel Benítez 'El Cordobés' nació en Palma del Río, Córdoba, el 4 de mayo de 1936. Está considerado como uno de los grandes toreros de la historia, un hombre que revolucionó el panorama de la tauromaquia a mediados del siglo XX, conocido, entre otras cosas, por su famoso "salto de la rana", un ídolo de masas dentro y fuera de los ruedos y un personaje universal y uno de los diestros más mediáticos.

Este año se cumple el 20 aniversario de su retirada de los ruedos, que se produjo el 2 de junio del 2002 en la plaza de toros Los Califas de Córdoba, en una memorable tarde en la que cortó dos orejas y el rabo. Su hijo Manuel Benítez fue el encargado de cortarle la coleta a los 66 años de edad. El diestro también celebra este 2022 el vigésimo aniversario de su nombramiento como quinto califa, el máximo reconocimiento al que puede aspirar un matador de toros cordobés y que, hasta el momento, sólo ostentan cuatro diestros de finales del siglo XIX y principios del XX: Lagartijo, Guerrita, Machaquito y Manolete. Rafael Molina, Lagartijo, Rafael Guerra, Guerrita, Rafael González, Machaquito y a Manuel Rodríguez, Manolete.

