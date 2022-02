Ainhoa Arteta habla por primera vez sobre su separación y la polémica de su boda con Matías Urrea

Loading the player...

Ainhoa Arteta está de vuelta. No han sido meses nada fáciles para ella: sus graves problemas de salud, así como su separación de Matías Urrea, marcaron su 2021. Pero, afortunadamente, ya se encuentra mucho mejor: "Estuve a punto de morirme, pero gracias a Dios, no sé por qué, por circunstancias, las que fueran, no me fui", ha señalado la soprano quien, aunque todavía tiene algunas secuelas, piensa aprovechar muy bien esta segunda oportunidad que le ha dado la vida. La cantante, que hasta el momento se había mantenido bastante discreta sobre su ruptura, ha hablado sobre su expareja, deseándole lo mejor, y sobre el delicado asunto de su boda y los papeles de su matrimonio. Dale al play y escucha sus declaraciones.

-Ainhoa Arteta, muy recuperada, disfruta de una escapada a Berlín tras su año más complicado

