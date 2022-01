Almudena Cid cuenta cómo se encuentra y reflexiona sobre el amor tras su separación de Christian Gálvez

Loading the player...

"Creo que en los momentos difíciles surgen y ocurren cosas bellas en el dolor. Y creo que es en lo que me estoy fijando ahora". Con estas palabras se refiere Almudena Cid a la fase de su vida que está atravesando actualmente. Ha pasado más de un mes desde que ¡HOLA! anunció su separación de Christian Gálvez, tras quince años juntos y once de matrimonio. Ahora, la exgimnasta está concentrada en su trabajo, concretamente en la obra Una historia de amor. Hablando sobre este proyecto teatral, Almudena ha lanzado una profunda reflexión sobre el amor, además de contar cómo se encuentra actualmente. Dale al play y no te lo pierdas.

-Almudena Cid habla sobre los motivos de su separación con Christian Gálvez y el dolor que ha sufrido

