¿Han fijado fecha, tienen lugar para la ceremonia? Sonia Ferrer explica cómo avanzan los preparativos de boda

El excelente momento que atraviesa Sonia Ferrer se traduce en su rostro y la sonrisa con la que acompaña sus palabras cada vez que habla de su boda con Sergio Fontecha. La presentadora continúa adelante con los preparativos de un enlace que anunció en las páginas de la revista ¡HOLA! y que por ahora tiene lo más importante en el aire: el lugar y la fecha. “Estoy intentando encontrar el dónde todavía” reconoció apuntando que “no es fácil” encontrar el lugar perfecto. Será en la capital donde dará el sí quiero al policía nacional que le ha robado el corazón y al que define como su “amante y mejor amigo”. “Será en Madrid y me gustaría que fuese cerca de casa. Vivo en la Sierra y sitios hay unos cuantos” explicó a Europa Press.

No tiene pensado organizar sin embargo una boda muy multitudinaria, aunque sabe en qué fecha le gustaría celebrarla. “Mi boda será por lo civil porque yo ya me casé por la Iglesia” dijo en referencia a su enlace con Marco Vricella en 2007. “Será algo más bien pequeñito” añade asegurando que, aunque no está confirmado el día, le gustaría que fuera este verano porque “le gusta el calor”. Con mucha simpatía asegura Sonia que tiene mucha ilusión por los preparativos y que no está nerviosa, quizá un poco impaciente. “Estoy muy, muy ilusionada con los preparativos, pero todavía estoy intentando organizarlo. Tengo ganas de saberlo ya todo”.

En este proceso ha establecido prioridades así que el vestido todavía tendrá que esperar, eso sí la novia perfila que le gustan los diseños sencillos y que “no es clásica, pero sí muy romántica”. Su mejor ayuda en esta etapa es, además de su novio, claro, su hija Laura, de once años. “Tiene voz y voto en todo y claro que tendrá un papel significativo en la boda. Absolutamente”. Hace solo unos días Sonia comentaba que no tiene intención de momento de ser madre de nuevo.

“Conocer a Sergio me pilló en un momento en que yo estaba bastante convencida de que me iba a quedar soltera, y ni tan mal. Me refiero a que no iba a tener una relación porque son demasiado complicadas. Cuando tenía eso asumido, va y aparece, así, para descuadrarme” aseguraba la presentadora en ¡HOLA! sobre Sergio Fontecha, de 44 años, licenciado en Derecho y Ciencias Policiales e inspector de Policía Nacional. Se conocieron hace un año y están decididos a dar el siguiente paso en su relación. Para ambos se trata de su segundo matrimonio: Sonia estuvo casada seis años con Marco Vricella, padre de su hija, Laura, de once, y Sergio se divorció en 2016 tras dos años de matrimonio.

