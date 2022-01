'No parece real': Alicia Witt habla sobre la misteriosa muerte de sus padres La actriz ha asegurado que no tenía ni idea de la situación que estaban pasando

El pasado diciembre de 2021 Alicia Witt, actriz estadounidense conocida por su participación en Los Soprano, Vanila Sky o The Walking Dead, tuvo que lidiar con la noticia de la muerte de sus padres, que fueron hallados sin vida en su vivienda de Massachusetts en extrañas circustancias. Tras el duro acontecimiento, al que siguió su pertinente investigación policial, la intérprete ha querido narrar en sus perfiles sociales cómo se siente y cómo vivió aquel momento. "Todavía no me parece real. Ha pasado un mes desde que me asusté y llamé a mi primo para que viera que estaban bien, esperando y rezando con el teléfono en la mano para que la siguiente llamada fuera de ellos", ha comenzado relatando Alicia, añadiendo que al escuchar la voz del detective de fondo supo que habían muerto y que nunca volvería a escucharlos. "Empezando el resto de mi vida de encontrármelos en la brisa, en una canción o en mis sueños", ha escrito.

La intérprete ha asegurado que está profundamente agradecida por haber podido viajar tranquilamente a Worcester a principios de enero para poder decirles adiós en un emotivo entierro que se celebró con total privacidad. Además, Alicia se ha sentido muy arropada por todas las personas que le han mandado mensajes con recuerdos vividos con sus padres. "Me educaron brillantemente, fueron amables, curiosos, intuitivos, sabios, amorosos y divertidos. Nunca habrá suficientes adjetivos para describirlos", ha relatado junto a varias fotografías en las que puede verse cómo era de niña.

Según New York Post, los cuerpos de Robert Witt, 87 años, y Diane Witt, 75, fueron descubiertos sin vida en su residencia tras varios días sin saber de ellos, "sin señales de que se hubiera cometido un crimen". Así, la actriz ha querido narrar lo difícil que es para ella hablar sobre las circunstancias que envuelven el fallecimiento de sus progenitores. Las hipótesis apuntan a que las temperaturas bajo cero, una estufa rota y la necesidad de algunas reparaciones que necesitaba la casa contribuyeron potencialmente a la muerte de ambos. "Hay algunas cosas que se dicen que son erróneas. Quiero honrar su privacidad. Nunca imaginé que tendría que hablar de esto públicamente y mucho menos en medio de este dolor", ha explicado Alicia, que ha revelado que durante más de diez años no pudo pasar a la casa de sus padres.

"Cada vez que me ofrecí a ayudarles a reparar algo, ellos se negaban. Rogué, lloré, traté de razonar con ellos e intenté convencerlos de que se mudaran, pero se enfadaban conmigo y me decían que no tenía derecho a decirles cómo debían vivir sus vidas y que todo estaba bajo control", ha continuado escribiendo. La intérprete también ha contado que por su parte y la de otras personas que los querían mucho hicieron todo lo posible por ayudarlos, de la manera que ellos querían y se dejaban, aclarando que no estaban sin dinero y que simplemente eran tan tercos que sus decisiones llegaban a ser inamovibles. "Pienso en qué más podría haber hecho, sin llegar a la opción de que el sistema judicial tomara el control de sus vidas porque eran una fuerza unida, entrelazada e indivisible, decidida a hacer las cosas a su manera. Sabiendo que se tenían el uno al otro y eso les hubiera destruido", ha explicado Alicia, expresando que no tenía ni idea de que su calefacción se había estropeado.

"Nunca entenderé cómo o por qué eligieron no decírmelo y no dejarme ayudarles. Mi corazón está roto", ha dicho la intérprete que saltó a la fama a mediados de la década de 1980 después de ser descubierta por el director David Lynch. Pero además, ha revelado que incluso si hubiera podido ver qué sucedería en una bola de cristal para poder decirles que tendrían un trágico final, sus padres habrían tomado las mismas decisiones porque no estaban dispuestos a hacer nada de otra forma. "Nuestras últimas palabras fueron que nos amábamos. De esa parte nunca tuve dudas. Ellos me querían mucho", ha terminado la actriz.

