Quién es Gina Rodríguez, la actriz que protagonizará la serie de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'

Gina Rodríguez, conocida por su interpretación en Jane the virgin, será una de las protagonistas de la serie basada en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Según The Hollywood Reporter, esta obra maestra de Pedro Almodóvar contará con un remake americano para Apple TV Plus y se grabará mezclando dos lenguas, inglés y español. Así, el director manchego más internacional será productor ejecutivo desde El Deseo junto a la propia actriz, que además de ponerse en el papel de Pepa, que en la película era Carmen Maura, ejecutará esta labor acompañada de Molly Breeskin y su productora I Can And I Will Productions. Aunque todavía no se saben más detalles sobre quiénes se meterán en la piel de Candela, Marisa o Carlos, ni las fechas en las que los seguidores podrán disfrutar de la ficción, este éxito que se estrenó en 1988 regresará 35 años más tarde de la mano de Gina, una de las actrices del momento.

VER GALERÍA

Gina Rodríguez ('Jane the Virgin') y la historia de cómo peligró su vida por una alergia alimentaria

Nacida el 30 de julio de 1984 en Estados Unidos (Chicago, Illinois) pero de padres puertorriqueños, Gina tiene dos hermanas mayores, Ivelisse y Rebecca, quienes siempre la han apoyado en su sueño de triunfar en la interpretación. Desde muy pequeña, comenzó a mostrar su interés en la danza (con solo siete años ya formó parte de una compañía), pero poco a poco su formación también se dirigió hacia las actuación. A los 16 probó suerte en varios grupos de teatro y en 2006 se graduó en la Tisch School of Arts de la Universidad de Nueva York.

Al finalizar sus estudios, comenzó a tener castings en varios proyectos de televisión y cine, logrando obtener algunos papeles pequeños en series como Ley y Orden, El mentalista o Army Wives, pero su verdadero éxito comenzó gracias a su participación en películas independientes como Go for It! o Filly Brown, que le valieron nominaciones a los premios Imagen. Tras estos trabajos, la vida de Gina Rodríguez dio un giro de 180 grados cuando protagonizó Jane the Virgin, la adaptación de una telenovela venezolana que triunfó en Latinoamérica. Por este papel, la actriz ganó el Globo de oro a la mejor actriz revelación en su 72 edición y en su discurso quiso agradecer su triunfo a su familia, quienes siempre se habían mantenido a su lado en este sueño. "Este premio es mucho más que yo. Representa una cultura que quiere que se les vea como héroes", dijo la intérprete.

Hablamos con Milena Smit, la nueva musa de Almodóvar: ‘Un vestido de princesa no va tanto conmigo, no lo sabría defender’

VER GALERÍA

La actriz, que también le ha puesto voz a Carmen Sandiego en la serie de Netflix, está casada desde 2019 con el actor y modelo Joe LoCicero, quien apareció en dos capítulos de la ficción protagonizada por Gina Rodríguez. Y aunque se conocieron en el set de rodaje, parece que el destino les tenía preparado algo más, ya que la actriz se reencontró con el intérprete meses después de trabajar juntos en un gimnasio, el momento donde empezó su amor.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.