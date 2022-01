Alicia Witt ('The Walking Dead'), devastada tras la muerte de sus padres en extrañas circunstancias

Alicia Witt, la actriz estadounidense que ha demostrado su talento en grandes producciones como Dune, Los Soprano, Twin Peaks o The Walking Dead, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras conocer que sus padres fueron hallados sin vida en su vivienda de Massachusetts. Según New York Post, los cuerpos de Robert Witt, 87, y Diane Witt, 75, fueron descubiertos sin vida en la residencia de Worcester el pasado lunes después de que la estrella de Hollywood le pidiera a un familiar que vivía por la zona que acudiera a la casa de sus progenitores después de no haber tenido noticia de ellos en varios días.

"Me comuniqué con un primo que vive cerca de mis padres para ver cómo estaban. Lamentablemente, el resultado fue inimaginable (…)", señala la actriz en un comunicado difundido la noche del pasado martes. "Pido algo de privacidad en este momento para llorar y para entender este giro de los acontecimientos y esta pérdida surrealista” señaló la actriz, de 46 años, que aún no puede creerse lo sucedido.

Un misterioso caso que ha causado conmoción y horror y que en estos momentos se encuentra "bajo investigación". El teniente Sean Murtha, de la policía de Worcester, señaló a los medios de comunicación que "no había señales de que se hubiera cometido un crimen". A raíz del trágico suceso se han abierto varias hipótesis. Una de ellas era que los esposos podrían haber tenido problemas con la calefacción y estaban usando un calefactor portatil, según el medio local Telegram & Gazette. Sin embargo, fue descartado por los bomberos quienes comprobaron la calidad del aire al interior de la vivienda no detectando gases nocivos. De cualquier modo, se realizarán las autopsias para determinar los motivos de su fallecimiento.

Los Witt vivían en Worcester desde hace cuatro décadas cuando ella trabajaba como profesora de secundaria y él como fotógrafo y maestro de ciencias. Además de su hija la reconocida actriz Alicia Witt, también eran padres de otro hijo, Ian.

La intérprete saltó a la fama a mediados de la década de 1980 después de ser descubierta por el director David Lynch. Protagonizó la película Dune, en 1984, antes de aparecer en su gran éxito televisivo Twin Peaks. Luego vinieron otros títulos como The Walking Dead, Los Sopranos, Dos hombres y medio, Orange Is The New Black y Ley y orden: Acción criminal. Entre sus créditos cinematográficos figuran películas como Leyenda urbana, Vanilla Sky y Amor con preaviso.

