Esther Doña declara su amor por Santiago Pedraz: 'Medio año juntos y toda la vida por disfrutar'

Su historia de amor comenzó en julio del año pasado y, desde entonces, se han vuelto inseparables. Esther Doña y Santiago Pedraz están felices, enamorados... y, tal y como contaban en las páginas de ¡HOLA!, están centrados "en nuestra felicidad y en nuestro futuro juntos". Solo hay que verles para darse cuenta de que están viviendo una etapa muy bonita y, además, tienen muchos motivos para celebrar. Si hace unos días mostraban el sorprendente regalo que Santiago le ha hecho a Esther por su cumpleaños, ahora ha sido la marquesa viuda de Griñón la que ha querido gritar a los cuatro vientos su amor por el juez de la Audiencia Nacional.

"¡¡Medio año juntos, mi amor!!", ha dicho Esther emocionada, asegurando que tienen "toda la vida por disfrutar". "Te quiero mucho", termina el mensaje con el que ha querido que hace seis meses que sus caminos se cruzaron. Para celebrar su aniversario, la viuda de Carlos Falcó ha abierto su álbum personal y ha elegido algunas de sus fotos favoritas en las que aparecen bailando, abrazados en la cubierta de un barco, dándose besos, cantando en un karaoke con zapatillas Converse o posando con su perrita Chloe, que es su inseparable compañera. "Bonita pareja, disfrutad", "Qué grande este amor", "Por muchos años más", "¡Cómo os brillan los ojos de felicidad!", "Irradian amor" o "Hacéis una pareja estupenda", son algunos de los comentarios que le han dejado sus fans. Además, Esther ha acompañado su post de la canción Cómo te quiero, de Rosario.

Así empezó todo

La propia Esther Doña contó en ¡HOLA! cómo había empezado su historia de amor: "¡Aún no puedo creer cómo empezó! Es algo que nos ha sorprendido a los dos por igual, pero tengo que decir que pienso que ya estaba escrito. Hace unos años, Carlos (Falcó) comentó en una reunión con amigos algo que me dejó perpleja: 'El día que yo no esté, Santiago es el hombre que me gustaría para ella'". Esther también nos comentaba recientemente que se encontraba "en un momento muy bonito". "Estoy ilusionada tanto a nivel personal como profesional. Pero no diría que estoy en el momento más alto, ¡aún espero más!", decía, confesando que su relación con Santiago Pedraz ha sido "una brisa de aire fresco", a pesar de que no tenía esperanza de que pudiera darse algo así.

Esther ha recuperado la ilusión después de unos meses difíciles tras la repentina muerte del marqués de Griñón, en 2020. Junto al magistrado de la Audiencia Nacional, amigo tanto de Carlos Falcó como de ella desde hace años, ha vuelto a sonreír y está dispuesta a disfrutar al máximo de cada segundo juntos. "Eso es lo bonito de la vida, te sorprende cuando menos te lo esperas. A veces, nos cuesta entender los golpes que nos da, pero siempre es justa y acaba compensándote. Solamente hay que tener paciencia, saber aceptar las cosas como vienen y seguir luchando", nos decía.

