Esther Doña celebra su cumpleaños y pone el broche de oro a un año de ilusión con Santiago Pedraz

Si bien es obvio que la pandemia ha sido un mazazo para todo el mundo, Esther Doña lo tuvo especialmente difícil el año pasado cuando perdió a su marido, Carlos Falcó, cuando comenzaba a expandirse esta terrible enfermedad. Un terrible desenlace para su historia de amor, pero la viuda del Marqués de Griñón supo recuperarse y continuar con su vida con ilusión y voluntad, consiguiendo que 2021 haya sido un rayito de esperanza para una nueva vida. "Feliz", ha escrito este jueves al compartir los vídeos y fotografías de cómo ha pasado su cumpleaños, una fecha muy especial que ha compartido con su pareja, el juez Santiago Pedraz, cuya relación se hizo oficial en la portada de la revista ¡HOLA!.

En las imágenes de su cumpelaños, Esther ha compartido un vídeo en el que se la vesoplando una bengala en vez de velas para celebrar esta nueva vuelta alrededor del sol y lo ha hecho acompañada por unos amigos y por Santiago Pedraz, al borde del mar y con el sol veraniego que está haciendo estos días en toda la península. De fondo suena como banda sonora Happy Birthday to you de Stevie Wonder, una nota llena de alegría para festejar la ilusión que vemos en su rostro y que ha quedado clara siempre que ha hablado de su relación.

Este año, Esther ha podido celebrar sus primeras navidades junto a Santiago Pedraz, a quien ha llevado junto a su familia en estas fechas tan especiales, a Málaga, su tierra. En marzo, la viuda del Marqués de Griñón decía que la pérdida de su marido era todavía "una pesadilla" para ella, pero unos meses más tarde volvía a sonreír y contaba en ¡HOLA! cómo había empezado su historia de amor: "¡Aún no puedo creer cómo empezó! Creo que ya estaba escrito. Hace unos años, Carlos (Falcó) comentó en una reunión con amigos algo que me dejó perpleja: 'El día que yo no esté, Santiago es el hombre que me gustaría para Esther'".

Esther comentaba también en su entrevista con ¡HOLA! del pasado mes de septiembre que estaba mucho más feliz: "Me encuentro en un momento muy bonito. Estoy ilusionada tanto a nivel personal como profesional. Pero no diría que estoy en el momento más alto, ¡aún espero más!", explicaba con rotundidad y con esperanza. Pare ella su relación con Santiago Pedraz ha sido "una brisa de aire fresco", a pesar de que no tenía esperanza de que pudiera darse algo así, "sobre todo, en un tiempo tan corto", se sinceraba en la revista.

A principios de diciembre fue la última vez que vimos a Esther Doña y Santiago Pedraz juntos y en público, fue en la alfombra roja de la fiesta Effervesence de Moët & Chandon, celebrada en el Teatro Real de Madrid, donde la escritora lució un espectacular vestido de color verde que potenciaba su mirada. Entonces les vimos también felices y cómplices, como en las imágenes del cumpleaños.

