La mujer de Meat Loaf, Deborah Aday, recuerda su historia de amor junto al cantante, fallecido por covid

Si en el mundo de la música, Meat Loaf ha dejado un vacío difícil de llenar, en el corazon de su mujer y de sus hijas, el hueco es aún más inmenso. Leyenda indiscutible del rock y una de las voces más singulares de su género, el cantante fallecía el pasado 20 de enero a los 74 años víctima del Covid. Es por ello que tras su inesperada muerte, su esposa, Deborah Aday, ha hablado sobre su historia de amor,y de cómo afronta la marcha del que ha sido su inseparable compañero durante 15 años. "El dolor que siento por la pérdida de mi esposo es desgarrador. Estaba acostado cerca de Michael cuando exhaló su último aliento y mi tristeza es indescriptible. Siempre lo llamé por su nombre de pila porque no lo ví como 'Meat’. Estoy muy agradecida por el cariño que he recibido de todo el mundo” afirmaba la que ha sido la segunda mujer del artista a la revista People.

“El día que lo conocí se convirtió en mi mundo”

Devastada tras la pérdida de su marido, al que más de medio mundo veneraba por su voz y sus bonitas letras, Deborah ha querido revelar al mundo lo que significó para ella ser su mujer. “Para mí, siempre ha sido él. Desde el día en que nos conocimos se convirtió en mi mundo, y yo le amaba. Ambos nos decíamos cuánto nos queríamos cada día, y no había un solo día en el que no nos diéramos un abrazo”,ha recordado.

La pareja se casó en 2007, pues anteriormente el cantante estuvo casado con Leslie G. Edmonds, con quien tuvo dos hijas, Pearl (de un matrimonio previo y que él adoptó) y Amanda, pero terminó divorciándose en 2001, para volver a creer en el amor al lado de Deborah. “Uno de mis mejores recuerdos siempre será la forma en la que nos reíamos, y cómo sacábamos tan a menudo a relucir las tonterías y la alegría el uno del otro” afirma su ahora viuda. Dichosa de haberse cruzado en el camino con Meat y haberle entregado sin tapujos su corazón, Deborah confiesa: “Era el hombre perfecto para mí. Ahora me doy cuenta de lo bendecida que estoy por haber podido compartir mi vida con una persona tan increíble. No dudó en hacerme saber cuánto me apreciaba y, a menudo, me decía con dulzura: ‘Eres muy buena esposa’. Echaré mucho de menos escuchar eso”, señala llena de tristeza.

“Nuestra vida juntos fue una aventura. Él era mi mejor amigo, mi confidente, mi amante y ya le echo terriblemente de menos. Por mucho que me duela el corazón en este momento, está lleno del amor y la gloria que compartimos juntos. Te amaré por siempre”, termina confesando Deborah.

No le gustaba que le llamaran estrella de rock

Pero la mujer de Meat Loaf no ha sido la única que ha querido homenajear al cantante, pues su hija Amanda no ha perdido la oportunidad de hablar de su padre, mucho más allá de la estrella que todo el mundo conocía. “Cuando estábamos en casa no era Meat Loaf, era solo papá” ha señalado la hija del artista, quien es conocida por su papel como actriz en series como Me llamo Earl o Carnivàle de HBO.

La intérprete, quien actualmente tiene 41 años, ha señalado que solía salir de gira con su famoso papá y que que tuvo "experiencias increíbles", pero que cuando no estaba a la vista del público o interpretando sus canciones sobre un escenario, era un padre muy dedicado al cuidado de sus hijas a las que solía castigar si sacaban malas notas.

Amanda también recordó lo mucho que le gustaba a su padre celebrar la Navidad. "Se quedaba despierto toda la noche haciendo juegos de trenes alrededor del árbol" ha revelado la actriz, quien señaló que a su padre no le gustaba que lo llamaran estrella de rock. "No soy una leyenda. Soy cantante, soy actor, soy muchas cosas, pero no soy esas dos palabras" decía el cantante en la intimidad.

Su hija mayor, por su parte, Pearl, de 47 años, publicó una foto de sí misma en Instagram abrazando a su padre sobre el escenario. Junto a la imagen estas palabras: "Te amo siempre, pase lo que pase". Te amo con todo mi corazón. Te recordaremos siempre.'

