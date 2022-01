Michelle Dockery anuncia su boda con el hermano de la actriz Phoebe Waller-Bridge

Michelle Dockery supo sobreponerse a unas terribles circunstancias. La estrella de Downton Abbey tuvo que decir adiós a su pareja John Dineen en diciembre de 2015 tras fallecer a los 34 años a consecuencia de un cáncer meses después de haberse comprometido. Para ella supuso un duro mazazo, ya que según sus palabras había perdido al hombre con el que se sentía casada de corazón. Seis años después de aquella tragedia la actriz vuelve a sonreir de la mano de Jasper, hermano de la actriz Phoebe Waller-Bridge. La intérprete, de 40 años, mantiene una relación desde el 2019 con el hermano de la estrella de Fleabag y el periodico The Times acaba de anunciar su compromiso.

"Se anuncia el compromiso entre Jasper, hijo de Michael Waller-Bridge de King's Lynn, Norfolk, y Teresa Waller-Bridge de Battersea, Londres, y Michelle Dockery, hija menor de Michael y Lorraine Dockery de Gidea Park, Essex", dice la nota publicada en el diario británico. La actriz, que dio vida a Lady Mary Crawley en el premiada serie de época, conoció a Jasper a través de amigos comunes y aparecieron juntos por primera vez en el Festival de Roma de 2019.

Dockery ha recuperado la ilusión en el amor junto a Jasper, director creativo de la compañía YMU Group de deportes, música, drama, comedia y entretenimiento. "Todo se tomó lentamente y de manera considerada, pero realmente disfrutan estar juntos", señalan fuentes cercanas. Michelle ha estado viajando mucho para promocionar la película 'Downton' pero han estado en contacto constante. "Sus amigos y familiares están muy felices por ellos. Es adorable".

La feliz noticia llega seis años después de la muerte de su prometido en diciembre de 2015. John falleció a la edad de 34 años después de luchar contra un extraño tipo de cáncer. Durante estos años Michelle ha hablado de la desolación que sintió cuando a su pareja le diagnosticaron cáncer y poco después falleció. "Me refiero a mí misma como viuda. Estábamos comprometidos y casados ​​de corazón, por lo que me considero viuda. Es la primera vez que digo eso, y siento un poco de alivio decirlo". Dos años después de su fallecimiento, la actriz volvió a hablar con gran tristeza de lo difícil que era seguir su vida sin él. "No tengo las palabras para describir cómo me sentí. Y lo que todavía siento. Es... lo siento, dame un minuto", señaló sin poder contener las lágrimas en una entrevista para el diario The Guardian. "Nunca he estado más comprometida con nada en mi vida que con él", recalcaba. Y habló de cómo el mundo se apagó y su única prioridad era él. "En ese momento todo se apagó. El trabajo, todo... Nada importaba. De repente te conviertes en un experto (en oncología). Se convierte en tu mundo, y, por supuesto, esa fue mi prioridad". Incluso cuando los médicos dijeron que su pronóstico era terminal, ella no se dio por vencida..Una de las cosas más difíciles para ella fue el paralelismo con su personaje Lady Mary en Downton Abbey, que también perdía a su marido. "Fue desconcertante, y todavía lo es para mí el hecho de que la historia de mi personaje fuera tan similar a la mía".

Por fortuna, Michelle Dockery ha encontrado la felicidad al lado de este joven directivo, varios años menor que ella, con el que ha sido fotografiada estos días paseando al perro por los alrededores de su residencia en Londres. Vestida de sport, con un abrigo largo negro a juego con el resto de su atuendo, un gorro de color rojo y gafas de sol, Dockery parecía completamente relajada y feliz mientras paseaba junto a su prometido por el parque. La actriz está pendiente del estreno del drama de Netflix Anatomy of a Scandal, de los productores ejecutivos y escritores David E. Kelley, de Big Little Lies, y Melissa James Gibson, de House of Cards, así como del estreno de la película Downton Abbey: Una nueva era, la secuela de la exitosa película de 2019 en la que la familia Crawley daba el salto a la gran pantalla y que se estrenará en cines el próximo 18 de marzo.

