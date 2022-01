El primer selfie de Freida Pinto junto a su marido y su hijo tras ser mamá

Freida Pinto, la actriz conocida por su papel en Slumdog Millionaire, se convirtió en mamá el pasado 21 de noviembre. La intérprete dio a luz a un niño, al que ha puesto el nombre de Rumi-Ray, y que curiosamente nació el mismo día que su padre, el marido de la actriz Cory Tran. La actriz anunció la noticia con dos tiernas imágenes en las que aparecen ambos tumbados con el recién nacido y felicitaba a Cory con estas bonitas palabras: ‘Feliz cumpleaños papá Cory. Celebro que seas mi marido, amigo y compañero de vida. Verte convertirte no en un padre, sino en un super padre me llena de amor y alegría. Rumi-Ray eres un niño con suerte".

Dos meses después de la llegada de su hijo, Pinto ha publicado una bella fotos de uno de los paseos en familia por los alrededores de su hogar. "Paseo nocturno con mis chicos", dice la actriz junto a una foto en la que aparece muy sonriente llevando al pequeño Rumy Ray en una mochila porta bebés y al lado de su marido, fotógrafo e profesión y que quiso inmortalizar este bello momento con un selfie.

Freida Pinto y Cory Tran, que vive una de las etapas mas felices de su relación, se casaron en secreto en California, después de que su boda se viera anulada por la pandemia. "Es una historia muy romántica. Cuando nos comprometimos pensamos que tendríamos esta boda mágica pronto. No estaba planeando una gran boda india, simplemente iba a ser algo bonito y simple ... Pero luego llegó el covid-19, que todavía está presente. Así que nos dimos cuenta de que íbamos a estar planeando la boda el resto de nuestras vidas y que era posible que nunca llegáramos a tenerla", afirmaba Pinto en el programa The Kelly Clarkson Show. "Honestamente, fue lo mejor. Si alguien ha planeado una boda alguna vez, sabe lo estresante que es, de esta forma evité todo el estrés de planear mi propia boda" , aseguró la protagonista de A Christmas Number One. El matrimonio ha celebrado sus primeras navidades junto a su bebé. "Esta será para siempre mi mejor Navidad con el regalo más preciado en mis brazos. ¡Feliz Navidad!", decía la actriz junto a una foto del recién nacido.

Pinto y Tran se conocieron en el año 2017 tras ser presentados por el actor Aaron Paul, que protagonizó junto a la actriz la serie Path. Después de dos años de relación, anunciaron su compromiso el 21 noviembre de 2019, una fecha que coincide justo dos años antes del nacimiento de su hijo. En una instantánea en la que dos dos posaban abrazados y ella dejaba ver un anillo en su mano que evidenciaba la buena nueva: "Feliz cumpleaños dulce prometido". Años antes Freida había estado relacionada con Dev Patel, su compañero de reparto en la aclamada película Slumdog Millionaire. Cinco años después de que su romance diera la vuelta al mundo decidideron emprender caminos separados. En la actualidad Pinto ha formado una bonita familia junto a su marido y su hijo, mientras Dev Patel está saliendo con la actriz australiana Tilda Cobham-Hervey, a la que conoció durante el rodaje de Hotel Mumbay en 2017.

