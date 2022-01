La revelación de Ester Expósito como reclamo mundial

Empezó el año cumpliendo 21 años, así que estaba claro que éste iba a ser su año. Ester Expósito ha sido, sin duda, la gran revelación del 2021 y, viendo cómo está desarrollándose su carrera, está claro que le espera un futuro prometedor. Después de saltar a la fama gracias a la serie Élite, donde interpretaba el personaje de Carla Rosón, la actriz se convirtió en un fenómeno televisivo que arrasaba también en las redes sociales. Tres años después, sigue avanzando a pasos agigantados. Cada foto que publica se vuelve viral, todos los diseñadores quieren vestirla, la invitan a las fiestas más exclusivas y ha fichado como imagen de importantes firmas de lujo. Parece que la suerte está de su lado, pero su triunfo va mucho más allá.

Ester Expósito siempre quiso ser actriz. Está cumpliendo su sueño y, por eso, se siente tan afortunada por todo lo que está viviendo. "Dedicarme a la interpretación fue siempre mi sueño. Nunca quise ser otra cosa que no fuera actriz, lo tuve claro desde que era una niña", nos decía en su última entrevista con ¡HOLA! Fashion. Al preguntarle cómo llevaba el cambio radical que dio su vida tras convertirse en una estrella de un día para otro, respondió: "En algún momento me he sentido abrumada por el éxito, pero hay que gestionarlo para no amargarte. Además, me siento muy afortunada de poder vivir de mi pasión y elegir proyectos y personajes".

Se ha convertido también en la 'reina' indiscutible del mundo virtual, consiguiendo millones de likes con cada una de sus publicaciones, ya sea porque aparece bailando, posando de lo más sugerente... "Ese número de seguidores te da la oportunidad de trabajar con marcas y hacer campañas como estas, pero no por ello eres influencer. Yo soy actriz antes que nada, pero estoy muy contenta de que esos millones de personas hayan visto mi trabajo, les haya gustado y me sigan", nos explicaba hace unos meses.

A pesar de la pandemia, la protagonista de Alguien tiene que morir ha desfilado por muchas alfombras rojas durante estos meses. Arrasó a su paso por Cannes, Venecia... y también conquistó Milán, siendo una de las grandes estrellas de la exclusiva fiesta que organizó Bvlgari. La actriz madrileña se ha convertido en icono de moda y belleza y un gran reclamo publicitario pero, sin duda, su relación con la firma italiana de joyas y artículos de lujo ha sido una de sus mayores alegrías. "La sutileza, la elegancia y la originalidad son características indiscutibles de Bulgari. Ser embajadora global es un bonito paso hacia adelante al lado de una marca que siempre me ha fascinado y me ha acompañado en mi carrera. Me encantan sus valores y la familia que ha llegado a formar", fueron las palabras de Ester después de que el pasado 8 de diciembre fuera nombrada embajadora global de la marca.

Fue una cita única que se celebró en octubre en la capital italiana, donde Expósito coincidió con estrellas de renombre como Chiara Ferragni, Nieves Álvarez o Lily Aldridge. La protagonista de Élite, que causó sensación con su un vestido de Maison Valentino confeccionado en exclusiva para ella en un vaporoso tejido de gasa amarilla, posó ante los fotógrafos acompañanda de Jean-Christophe Babin, que desde 2013 ostenta el cargo de presidente y consejero delegado de Bvlgari.

Su vida personal

Ester, que ha estado rodando Venus, película dirigida por Jaume Balagueró y producida Álex de la Iglesia, tiene más de 28,7 millones de seguidores en las redes sociales y la cifra crece día tras día. Todos están al tanto de sus nuevos proyectos profesionales pero también genera mucha curiosidad su vida privada. Después de poner punto y final a su relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer, la actriz ha encontrado de nuevo el amor en el mundo de la interpretación. Desde hace unos meses, Expósito comparte su vida con Nico Furtado. Fue en noviembre cuando la revista ¡HOLA! adelantó en exclusiva que estaban juntos y no fue hasta un mes después cuando hicieron oficial su amor en las redes publicando una imagen muy romántica.

Pese al boom que ha vivido en estos últimos años, parece que Ester Expósito mantiene los pies en la tierra y sigue haciendo los mismos planes con su familia y con sus amigos de siempre. De hecho, siempre que puede aprovecha para quedar con su gran amiga Marta Luque o con su inseparable Sergio Momo, el actor y bailarín con el que se hizo viral. "Tengo un núcleo familiar muy bonito y especial. Pero mis padres son, sin duda, los dos pilares fundamentales de mi vida. Una fuente de amor y apoyo incondicional. Son lo más importante de mi vida", reconoció en su última entrevista con ¡HOLA! Fashion.

