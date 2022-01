Feliz Navidad para todos: para los que crean y para los que dejen de creer, para los que esperan y para los que desesperan, para los que aman y para los que aún no han descubierto que el amor no es dar sino darse.

Estamos en Navidad, una época para el recuerdo y la añoranza, que nos llega todos los años de la mano de diciembre. Estamos de Navidad, y la palabra lo dice todo, porque revive la historia de un niño, hijo de inmigrantes, que nació en un pesebre en las afueras de un pueblo llamado Belén, y de unos pastores que, avisados por unos ángeles, le fueron a visitar. Una historia que todo el mundo es libre de creer o no creer, pero se debe, como mínimo, respetar.

Esta historia así de sencilla ha ido quedando reflejada, a través de los siglos, en villancicos o canciones populares. Y es que no hay Navidad sin niño, lo mismo que está claro que:

No hay Belén sin María

no hay portal sin José

no hay Nochebuena sin ángeles

y no hay Navidad sin fe.

Y bueno es también recordar que en aquella primera Navidad no había panderetas, como reza un villancico moderno, que también hay modernos:

En Belén no había campanas.

En Belén no había alegría.

En Belén, un niño lloraba

mientra su madre sufría.

Y, sin embargo, en Belén

era Dios el que nacía

De esa penuria y de esa pobreza en la que nació, había otro villancico:

Vino una noche de luna

sin gloria ninguna

con toda humildad.

No tuvo casa ni cuna

ni tuvo fortuna:

nació en un portal.

Vino a ofrecer salvación.

Traía la luz.

Habló del amor.

Era su nombre Jesús.

