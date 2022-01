Han protagonizado los momentos más aplaudidos del programa Esty Quesada y Esperanza Aguirre, la amistad más inesperada de 'Celebrity Bake Off' La 'youtuber' ha explicado cómo ha sido coincidir en el concurso con la expresidenta de la Comunidad de Madrid y cómo es su relación a día de hoy

El elenco de Celebrity Bake Off España cuenta con personalidades de todos los ámbitos como Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya Arnelas o Yolanda Ramos. Sin embargo, fueron dos los nombres del casting que más llamaron la atención del público: el de Esperanza Aguirre junto a la youtuber Esty Quesada, conocida por sus más de 300.000 seguidores como 'Soy Una Pringada'. Lo que pocos se imaginaban es que las dos participantes, probablemente las más diferentes entre sí de Celebrity Bake Off, fueran protagonizar una gran mayoría de los momentos más cómicos del programa. Hasta tal punto que ya hay quienes apuntan a la amistad entre Esty Quesada y Esperanza Aguirre – o "Espy", como ha bautizado la influencer esta relación - como lo mejor del programa de repostería.

A lo largo de los episodios de Celebrity Bake Off, Esperanza Aguirre y Esty Quesada han compartido momentos en los que, como ellas mismas avanzaron en la presentación, "han aprendido que los extremos pueden llevarse bien". Les tocó ser compañeras de cocinas y fruto de muchas horas entre fogones surgió una relación que ha llamado la atención de la propia youtuber: "Me piropeaba mucho la tía. Me decía 'eres muy dulce, que voz más bonita tienes'", ha contado en una entrevista con El Confidencial.

En esa misma charla Esty Quesada también ha confesado que inicialmente no tenía ni idea de que la antigua Presidenta de la Comunidad de Madrid iba a participar en el programa y que no lo supo hasta que no se encontró con ella en el set: "Fue como una visión, un espejismo en medio del desierto", ha explicado sobre la nueva aparición televisiva de la expolítica. De hecho, ha puntualizado que cuando vio por primera vez el nombre de "Esperanza" brodado en el delantal jamás pensó en ella y que creía que se trataría de la cómica Esperanza Gracia.

A día de hoy su relación es buena y han llegado a comer juntas, algo que Esty Quesada asegura que "puede decir poquísima gente" y por lo que se siente privilegiada. Juntas han compartido bromas, se han ayudado en cocina e, incluso, han hablado sobre algunos temas de su vida privada. Como una ocasión en la que Esperanza Aguirre, mientras preparaba un postre, aclaró a la youtuber que ella no pertenece a la nobleza pero que su marido, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, sí. A pesar del acercamiento entre ellas y sin dejar a un lado las risas, hay algo que Esperanza Aguirre ha asegurado que no logra entender de Esty Quesada: la razón por la que lleva un piercing en la lengua, explicó ante las cámaras del talent la que fuera Presidenta del Senado.

