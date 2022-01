Pasará la Navidad confinada tras haber dado positivo La presentadora Verónica Sanz recibe un tierno mensaje de su hija mientras está aislada por covid La periodista ha compartido la tarjeta navideña que la pequeña le ha hecho llegar por debajo de la puerta: 'Mamá, no te preocupes por nada'

El número de personas que se han sumado a los nuevos contagios por Covid-19 no han dejado de aumentar durante los últimos días y ya se cuentan por miles aquellos que, a las puertas de las fiestas, tendrán que pasar la Navidad en aislamiento. La periodista Verónica Sanz es una de ellas, tal y como ha anunciado a sus seguidores: "A los que pasaremos Nochebuena confinados: ÁNIMO", ha escrito la presentadora de La Sexta Noche, que asegura encontrarse bien y no haber notado síntomas de la enfermedad. Felizmente casada y madre de dos hijas, de seis y tres años de edad, han sido precisamente las tiernas palabras de una de sus niñas las que le han insuflado la fuerza necesaria para mantenerse con una actitud positiva.

"Papá Noel nos traerá la máxima inmunidad. Como me recuerda mi hija en este Christmas bajo puerta 'En 2022 no tendremos covid'", un texto que Verónica Sanz ha acompañado con la imagen de la carta que, con sus deseos de "Feliz Navidad" y frases como "Mamá, no te preocupes por nada" o "Nosotros nos encargamos" ha conseguido enternecer a muchos de los seguidores de la periodista de 39 años de edad. Con su familia como pilar fundamental en estos momentos difíciles, Verónica Sanz ha añadido que si hay algo que le anime dentro de esta situación son sus dos pequeñas y su chico, el también periodista Óscar Rodríguez, quien asegura "le cuida como nadie".

Como otras tantas personas contagiadas por coronavirus - entre las que se encuentran más rostros conocidos como Rafa Nadal, Carlos Moyá o Tania Llasera - Verónica Sanz pasará una Navidad diferente y confinada. Eso sí, la presentadora de La Sexta Noche se mantiene optimista y ha compartido estas palabras de aliento con todos los que se encuentren en su misma situación en plena sexta ola de contagios marcada por la variante ómicron: "Gracias a las vacunas, saldremos de esta. No estamos solos (200k confirmados últimos 7 días)".

Tal y como ha mostrado en su perfil, la comunicadora catalana se mantiene entretenida con una de sus mayores pasiones: el deporte. Verónica Sanz es toda una aficionada a disciplinas como el esquí, el surf o, su favorita, el yoga y es frecuente encontrarse con imágenes suyas en algunas de las posiciones más complicada que hacen gala de la buena forma física en la que se mantiene. Eso sí, aunque es una deportista habitual, ha asegurado que ahora debe entrenar de forma moderada por recomendación médica.

Pero Verónica Sanz no solo ha aprovechado su repercusión para lanzar un importante mensaje de optimismo gracias a la carta de su hija, sino que también ha compartido varias imágenes de su propio test para desmentir aquellos rumores que indican que las pruebas de antígenos de las farmacias no dan un resultado positivo si la persona es asintomática, ya que, es exactamente lo que le pasó a ella.

