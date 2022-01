¿Está saliendo la hija de Luis Enrique con el futbolista Ferran Torres?

Sira Martínez, hija de Luis Enrique, podría estar saliendo con Ferran Torres, futbolista del Manchester City. Según publica En Blau, la joven, de 21 años, y el jugador, de la misma edad, mantendrían su relación a distancia, ya que Sira vive en Barcelona y Ferrán Torres en la ciudad inglesa. El citado portal asegura que la situación de la posible pareja podría cambiar muy pronto, ya que el Barça está interesado en el fichaje del extremo valenciano. Sin embrago, tal y como señala Mundo Deportivo, el Manchester City no está poniendo facilidades para cerrar el acuerdo.

El futuro de Ferran Torres es todo un misterio, pero su trayectoria deportiva es intachable. Con seis años se incorporó a la cantera del Valencia y en 2017 debutó en este gran club. El año pasado se hizo oficial su traspaso al Manchester City y meses después consiguió un hat-trick en un histórico triunfo en la Liga de Naciones frente a Alemania en el estadio de la Cartuja, Sevilla. Además, fue uno de los mejores futbolistas de la selección española en la Eurocopa y solo tiene palabras de agredecimiento para Luis Enrique. "Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Al final, eso es lo que quiere cualquier jugador", dijo en una entrevista concedida a ABC. "Luis Enrique contagia mucho. Los jóvenes venimos con ilusión y él nos da confianza", añadió.

Sira Martínez, por su parte, ha heredado la pasión por el deporte de su padre y continúa demostrando su talento como amazona. El año pasado, se proclamó campeona de España en saltos en la categoría de joven jinete, un logro que Lius Enrique celebró públicamente.

La primogénita del entrenador de la selección española también triunfa en redes sociales. Tiene 15,6k seguidores y su perfil refleja su amor por los animales, su pasión por el fútbol, la moda o los viajes. Tras el fallecimiento de Xana, su hermana pequeña, en agosto de 2019, Sira concedió una entrevista a Vanity Fair en la que hablaba con gran madurez de este golpe tan duro. "Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento", contaba antes de hacer toda una declaración de intenciones: “Voy a vivir la vida. Por mí y por mi hermana”.

