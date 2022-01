La 'tata' de Miguel Ángel Muñoz, la estrella de la alfombra roja a sus 97 años

Loading the player...

Miguel Ángel Muñoz ha presentado el que probablemente sea uno de los proyectos más especiales de su vida. Se trata de 100 días con la Tata, el documental en el que se estrena por todo lo alto como director mostrando cómo vivió la cuarentena con su querida Luisa Cantero. Un trabajo muy personal que podremos ver en cines el próximo 29 de diciembre y que, por el momento, ha estrenado rodeado y arropado por unos cuantos amigos en la premiere. Al evento, por supuesto, no podía faltar la gran protagonista. Acompañada en todo momento por Miguel Ángel, que se mostró muy cariñoso con ella, la "tata" se convirtió, a sus 97 años, en la estrella de la alfombra roja y no pudo contener la emoción. Dale al play y no te lo pierdas.

