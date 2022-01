¿Qué proyectos laborales tienen Almudena Cid y Christian Gálvez tras su separación?

Almudena Cid y Christian Gálvez han tomado la decisión de poner fin a su matrimonio. Tras quince años juntos, once de ellos de casados, la actriz y el presentador rompieron su relación el pasado mes de noviembre y en su elección no ha habido terceras personas, tal y como ha avanzado ¡HOLA! en exclusiva. A pesar de haber celebrado el pasado 7 de agosto su undécimo aniversario, la pareja ha querido tomar rumbos diferentes y continuar su vida por separado. Laboralmente ambos gozan de uno de sus mejores momentos. Hace tan solo unas semanas que la exgimnasta, estrenó Una historia de amor en los Teatros del Canal, una obra escrita y dirigida por Alexis Michalik en la que Almudena comparte escenario con Félix Gómez, Loreto Mauleón, Aura Garrido y Silma López. "Este proyecto lo afronto como mucha ilusión y mucho amor a la profesión y con una oportunidad para mí muy bonita. El casting fue surrealista porque pensé que el director no iba a ver nada, pero al tiempo me llamaron y me dijeron que sí. Fue un regalazo", dijo hace unos días a Europa Press la intérprete, en unas declaraciones en las que evitó hablar del presentador.

Las últimas imágenes de Almudena Cid y Christian Gálvez juntos: un espectacular vídeo

La deportista aseguró además que Christian no le había dicho nada sobre su personaje, al que había creado con un proceso distinto al que estaba acostumbrada cuando ha trabajado en otras ocasiones. Como actriz, Almudena ha realizado muchos personajes capitulares en series tan importantes como Un paso adelante, Frágiles o El don de Alba, pero su gran oportunidad llegó con El secreto de Puente Viejo, interpretando a Manuela Sánchez. Aunque su sueño en la pequeña pantalla duró pocos meses, ya que tras más de nueve años en antena y 2.300 episodios emitidos, la ficción de Antena 3 puso el punto y final definitivo.

Por su parte, Christian continúa al frente de Alta tensión, el concurso de Cuatro que volvió primero a Telecinco con una versión renovada del programa que estuvo fuera de emisión durante varios años. Eso sí, como buen profesional que es, el que fuera presentador de Pasapalabra no ha mostrado en el formato ningún ápice de que hubiera puesto fin a su relación. De hecho, hace unos días que el también escritor tenía un ataque de risa mientras comparaba el parecido de un compañero con el de una raza de perro. "Se parecen muchísimo", dijo entre risas. Pero no solo eso, desde 2009 Christian también compagina su trabajo en televisión con su investigación sobre Leonardo da Vinci y vive entre Madrid y la Toscana.

Almudena Cid y Christian Gálvez: así hablaban de su relación en ¡HOLA!

Lo cierto es que tanto la exgimnasta, que ha participado en cuatro Juegos Olímpicos y que se ha estrenado como comentarista en los de Tokio 2020, y el comunicador no han enseñado a sus seguidores ninguna señal de que fueran a decir adiós a sus historia de amor. Ambos solían publicar durante su matrimonio románticas imágenes y mensajes cargados de amor. Sin embargo, y aunque llevan sin dejar nada en sus perfiles sociales más de un mes, sus seguidores tienen que reparar hasta el pasado agosto para encontrar las últimas imágenes de ellos juntos.

