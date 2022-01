El precioso posado navideño de Soraya Arnelas y su pequeña Olivia

Soraya Arnelas no puede estar más ilusionada ante las primeras navidades que pasará con la pequeña Olivia. Su llegada al mundo el pasado 27 de octubre, ha causado una revolución en la vida de la cantante y su prometido Miguel Ángel Herrera, pero también en la de su primera hija Manuela de Gracia, que ya con cuatro años, ha cumplido su sueño de terner una hermanita. La llegada de un nuevo miembro siempre es motivo de alegría y más en estas fechas tan señaladas. Por ello, Soraya ha protagonizado uno de los momentos más especiales de estos días: el posado navideño con su bebé. La artista ha querido hacer partícipe a todos sus seguidores de este retrato tan tierno y especial con la pequeña.

- Soraya nos da un adelanto de ‘Celebrity Bake Off España’: ‘la repostería no es tan fácil’

VER GALERÍA

Soraya hace una petición tras ser mamá: 'Es muy fácil caer en depresión en estos momentos'

"Parece que ya es Navidad...", ha escrito Soraya Arnelas en su publicación. A sus palabras le han acompañado dos fotografías muy maternales con Olivia. Con el árbol lleno de color al fondo y la pequeña en brazos de la intérprete de La Dolce Vita, la que fuera concursante de Operación Triunfo 2005 ha posado muy sonriente con su bebé de apenas dos meses de vida. Las reacciones a las imágenes no han tardado en aparecer ante la tierna estampa navideña, entre ellas la de la cantante María Aguado -con varios emoticonos de corazones rojos- o el actor Pablo Rivero. A ellos se ha sumado la mujer del ya fallecido jugador de fútbol José Antonio Reyes, Noelia López, felicitándoles estas fechas: "¡¡¡Feliz Navidad familia bonita!!!". Además, los seguidores de la cantante no han dejado de enviarle palabras de afecto: "¡Preciosas!", "¡qué guapísimas!", "qué bonita foto", "¡qué felicidad!".

VER GALERÍA

El susto que se ha llevado Soraya Arnelas con su bebé y su hija Manuela

A la cantante le apasionan estas fechas e irradia felicidad al hablar de ellas: "Me ha encantado siempre el frío, los regalos, los villancicos, soy muy de Navidad, me gustan mucho", expresaba el otro día en la presentación de, Celebrity Bake Off España -un programa de repostería en el que ha estado inmersa durante este tiempo-. De hecho, por aquel entonces Olivia aún no había nacido: "Ha sido una experiencia muy dulce y maravillosa. Me pilló embarazada y ha sido una experiencia muy buena. Me encantó conocer al jurado y a mis compañeros porque lo hemos vivido muy unidos", aseveró. Con lo del Covid, tuvimos que convivir cinco semanas en el mismo hotel y ha sido estupendo. Hemos aprendido un montón de recetas y yo he podido hacerles un pequeño homenaje a unas tías mías que son reposteras", dijo la que fuera concursante de Operación Triunfo 2005.

VER GALERÍA

Soraya cuenta cómo ha recibido Manuela a su hermanita y explica cómo avanza su recuperación

Estas Navidades van a estar marcadas por el nacimiento del nuevo miembro de la familia, haciendo que estas fechas se disfruten aún más si cabe: "Con la llegada de Olivia somos una más, va a haber más regalitos si Dios quiere, más familia...", desveló contenta y feliz de los planes que tenían para estos días, añadiendo que sus padres pasarían allí las fiestas y que "el mejor regalo" ya les había tocado con la pequeña.

Loading the player...

'Las mujeres de la casa', la simpática sesión de fotos de Soraya con sus niñas

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.