La divertida anécdota de Georgina Rodríguez cuando fue con los niños a una de sus ecografías

La noticia de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estaban esperando mellizos la publicó ¡HOLA! el pasado mes de octubre y, poco después, ellos mismos lo confirmaron con una imagen de la primera ecografía, en donde se veía a los dos bebés. La ya numerosa familia del futbolista se ampliará en 2022 y la emoción por la llegada de los niños no hace más que aumentar cada día. Tal y como ha contado la modelo, esta ilusión ha dado lugar a una anécdota de lo más simpática que tuvo lugar en la clínica donde fueron a hacerse algunas pruebas. Cristiano Jr, Eva, Mateo y Alana Martina acudieron con su madre a la cita, muy ilusionados por sus dos nuevos hermanitos, aunque no tenían muy claro todavía cuáles eran los tiempos que se requieren en el embarazo.

- ¿Quién dijo frío? El divertido plan familiar con el que Georgina y sus niños desafían las bajas temperaturas

- Georgina Rodríguez y sus niños siguen cumpliendo sueños: ¡visitan a Papá Noel!

En una entrevista con Cosmopolitan, Georgina Rodríguez ha compartido la divertida historia que protagonizaron los pequeños de la casa: "Cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: '¿Pero no van a nacer ya?'". La modelo ha desvelado que se encuentra muy bien y está "ansiosa por que nazcan" los dos bebés, que serán un niño y una niña, tal y como anunciaba en un simpático vídeo que compartía el jueves, donde los pequeños eran una vez más los protagonistas al estallar dos enormes globos llenos de confeti en tonos rosa y azul pastel. Una gender reveal party al más puro estilo de Hollywood que además nos ha dado la oportunidad de ver cómo es la casa en la que viven en Manchester, donde se mudaron hace algunos meses después de marcharse del hogar en el campo que había escogido inicialmente por su escasa privacidad y seguridad.

Primera Navidad en Inglaterra

Estas son las primeras navidades que Cristiano y Georgina pasan en Manchester tras dos años en Turín, y sin duda con la dulce espera serán muy especiales. El futbolista había comentado en más de una ocasión que le encantaría tener siete hijos y Georgina contaba a ¡HOLA! hace un año, que quería ser madre otra vez: "Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada".

- El viaje de ensueño de Georgina Rodríguez y sus hijos al Polo Norte para conocer a Papá Noel

Loading the player...

¿Niños o niñas? Los hijos de Georgina y Cristiano descubren que los hermanitos que tendrán son…

La faceta como madre de Georgina es la principal en su vida, pero sin duda no es la única. La modelo continúa cuidándose, bailando y ejercitándose junto a Cristiano, que todos los días dedica un tiempo para ir al gimnasio. Ahora ha tenido que bajar un poco el ritmo debido a su embarazo, tal y como ella misma confiesa en Cosmopolitan. "Me mantengo en forma entrenando en el gimnasio y saliendo a caminar. Es cierto que el baile ha formado parte de mí siempre, pero actualmente no lo practico tanto como me gustaría" apuntó. La pareja del futbolista sigue con sus compromisos profesionales y colaboraciones con diferentes firmas de ropa deportiva y de baño. Ha protagonizado además su propia serie documental en la que podremos abrir una ventana a cómo es su día a día en casa durante seis esperadísimos episodios. Soy Georgina se verá en Netflix y, aunque todavía no hay fecha oficial de estreno, ya se han podido ver algunas pinceladas en las que se sigue a la modelo en sus compromisos y en sus momentos más familiares.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.