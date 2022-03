¿Quién dijo frío? El divertido plan familiar con el que Georgina y sus niños desafían las bajas temperaturas

Loading the player...

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están encantados de su nueva vida en Manchester. Aunque al futbolista no le vayan demasiado bien las cosas el terreno de juego, está feliz en una ciudad que conoce a las mil maravillas y en la que ya vivió durante muchos años. Los que no tienen ningún problema son la influencer y los más pequeños. A ellos no los para nada ni nadie, ni siquiera las bajas temperaturas de Manchester. Este domingo, la novia del deportista ha ideado el mejor de los planes y los pequeños se lo están pasando en grande. Cristiano Jr, con 11 años, lidera la expedición que completan los mellizos Eva y Mateo, de 4 años, y Alana Martina, la benjamina, también con 4 años recién cumplidos. Primero, han disfrutado de los columpios y luego ha llegado el turno de 'utilizar' sus botas de agua saltando sobre los charcos de agua helada. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

