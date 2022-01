La curiosa historia de amor de los acróbatas que forman el 'Dúo Turkeev', ganador de 'Got Talent 2021' No solo conquistaron al público con su impactante actuación, sino también con su romance

Dúo Turkeev lo forman los acróbatas Julia Galenchyk, de 34 años, nació en Kiev (Ucrania) y Dmytro Turkeiev de 39 años, en Taskent (Uzbekistán). Este dúo circense además de proclamarse ganador de la séptima edición de Got Talent, tiene una historia de amor que cautiva. Así, no solo han conquistado al público con las increíbles acrobacias que les han hecho llevarse a casa los 25.000 euros de premio, si no también con una buena dosis de romanticismo al contar cómo se conocieron en el Circo del Sol.

Todo comenzó por pura casualidad, cuando la pareja de espectáculos de él causó baja porque iba a ser operada y Julia entró como sustituta. Pero lo que iba a ser algo temporal, se convirtió en algo duradero. Julia y Dmytro se compenetraron a la perfección en el trabajo. Tanto fue así que a las dos semanas de entrenamiento, los promotores del Circo del Sol se percataron de la complicidad de ambos y los dejaron juntos. En ese tiempo de duro trabajo, los dos se enamoraron perdidamente. Más tarde, los artistas decidieron montar una familia y, después de recorrer cuatro continentes y actuar en 27 países juntos, acabaron en España donde consiguieron su gran éxito.

Con la pandemia, el dúo de Turkeev sintió miedo al ver frenado su trabajo por las consecuencias de la pandemia, pero la selección para esta edición de Got Talent fue un soplo de aire fresco para la familia. “Cada vez que nos subimos a una escenario, somos un solo corazón”, dice Julia, hablando acerca de lo que significa actuar juntos y el amor que se tienen entre ellos. Así lo han demostrado en cada emisión en la que se subían al escenario, sobre todo en la actuación final -en la que acudieron con sus dos hijas, Liliya y Renata, de 8 y 4 años-. En esta última gala, los artistas han dejado con la boca abierta a los tres miembros que componen el jurado, incluido Risto Mejide, el cual se ha tenido que rendir a las acrobacias y piruetas en el aire de los participantes.

La arriesgada y peligrosa actuación con cintas aéreas del Dúo Turkeev, ambientada en un mercado navideño, les ha servido para ganar un programa histórico en el que era la primera vez que se premiaba a un grupo del circo. Además, nunca antes Risto Mejide había dado un "pase de oro" a una familia circense. En la actuación final de los cuatro artistas, todos ellos quedaron suspendidos en el aire, mientras la nieve de la escenografía les caía por encima, para el asombro de aquel que estaba allí presente. Un ejercicio que les ha dado el premio del concurso.

