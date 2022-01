'Gracias por tanto, amor', el romántico mensaje de Rachel Valdés a Alejandro Sanz por su cumpleaños

Alejandro Sanz sopla este sábado 53 velas en un gran momento tanto personal como profesional, época que además coincide casi de pleno con la Navidad. El cantante y compositor está recibiendo hoy un sinfín de mensajes de cariño en esta fecha tan marcada, aunque hay una dedicatoria que sin duda destaca sobre las demás. Son las románticas palabras que Rachel Valdés, pareja del artista madrileño, ha escrito a su chico en esta jornada de celebración. "Hoy en tu día, quiero desearte lo mejor y más bello de este mundo", le transmite primero junto a bonita imagen de ambos donde les vemos muy acaramelados, fotografía tomada en la playa con las olas del mar y un bello atardecer de fondo. "Decirte que es hermoso compartir la vida juntos", prosigue la pintora cubana en alusión al cariño que les une desde el otoño de 2019 cuando iniciaron su relación.

"Gracias por tanto, amor" y "feliz cumpleaños, vida mía", concluye el texto que ha sido compartido también por el intérprete de Corazón partío para todos sus seguidores. Una preciosa postal que, como era de esperar, ha recibido entrañables respuestas por parte de buenos amigos de la pareja. "¡Bellos!", comenta la presentadora Eva González; o "qué bonitos sois", expresa la cantante Lorena Gómez, entre otros. Hace poco más de un mes, era Rachel Valdés quien celebraba por todo lo alto su "cumple", los 31, con una fiesta caribeña donde no faltaba absolutamente de nada. "Pedazo de mujer, mi cañón, mi inspiración...", le decía entonces Alejandro Sanz a su novia, agradeciéndole "lo que haces conmigo y lo que creas a tu alrededor", apostillaba. La feliz y unida pareja vive entre Madrid y Miami (Florida), y ella tiene además un estudio en La Habana (Cuba) donde da rienda suelta a su creatividad.

Por su parte, el cantante depende de su agenda de grabación y de conciertos, pero teniendo en cuenta que tiene la custodia compartida de sus hijos con su ex, Raquel Perera, que vive en la capital de España desde 2020, su residencia principal está fijada en nuestro país. En octubre de hace dos años, la revista ¡HOLA! publicaba las primeras fotos de Alejandro Sanz con la que era su nueva pareja, Rachel Valdés. En las imágenes, se apreciaba igualmente la buena sintonía existente entre la artista cubana y Manuela, la hija del músico nacida de su primer matrimonio con Jaydy Michel. Como una familia, los tres pasaron una divertida jornada en San Diego (EE.UU.). Desde aquel entonces, el romance de Alejandro y Rachel no ha hecho más que consolidarse, después de haber pasado el confinamiento por el covid o la tormenta Filomena juntos, y no son pocas veces las que proclaman su amor a los cuatro vientos con instantáneas que dan fe de ello.

