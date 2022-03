Alejandro Sanz, roto de dolor por el fallecimiento de su primo

Alejandro Sanz ha recibido una de las peores noticias que se pueden escuchar: la muerte de su primo. Después de haber celebrado el cumpleaños de su pareja, Rachel Valdés, con una espectacular fiesta caribeña hace tan solo unos días, el cantante tiene que procesar ahora un duro golpe. Roto de dolor al conocer la noticia, el coach de La Voz ha comunicado el adiós de su primo David a todos sus seguidores, a través de una emotiva carta en la que le define como "un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno".

“Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invade”, ha comenzado escribiendo el artista. “Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros…tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente”, ha continuado Alejandro Sanz. Las palabras del intérprete de Bio han sacado a relucir la estrecha relación que mantenían y lo duro que ha sido para él este fallecimiento. El mensaje del artista lo ha acompañado con una galería fotográfica en memoria de su primo David. En las imágenes, Alejandro ha querido recordar los mejores momentos a su lado, entre los que han destacado las fotos antiguas de familiares en las que aparecían juntos.

“Quien me conoce sabe, que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada…o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno. Se ha ido querido y arropado en todo momento”, ha asegurado con tristeza Alejandro. El cantante ha querido compartir con todos sus seguidores una frase que dijo su primo y que, ahora, guarda a fuego en su corazón: “Grabando en mi memoria la última frase que me dijo: ‘lo único que importa en la vida son las buenas personas’. Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos”, unas duras letras con las que Alejandro Sanz ha querido homenajear a su primo.

En otro mensaje, Alejandro informa también de las causas de su muerte: “Hoy mi Primo del alma, David ha perdido su larga batalla contra el cáncer”. Esta noticia ha causado numerosas reacciones por parte de sus seguidores. Todo el mundo ha querido mandarle un mensaje de condolencias y apoyo. Famosos y amigos como Sara Carbonero, Paula Echevarría, Luis Fonsi, Fernando Verdasco, Eva González, Pastora Soler, entre otros. Rostros conocidos, pero también admiradores del cantante se han lanzado a acompañarle con palabras de cariño y ánimo.

La repentina muerte de su primo ha sido un duro golpe que ha llegado en uno de los mejores momentos profesionales del cantante. El pasado mes de octubre, a Alejandro Sanz le colocaron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, el intérprete madrileño está a punto de estrenar nuevo disco, aunque la felicidad de ese lanzamiento será diferente tras la triste noticia del fallecimiento de su primo.

