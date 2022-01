Ana Rosa Quintana reaparece: 'Me encuentro muy bien y muy animada'

Ana Rosa Quintana ha reaparecido en redes sociales tras recibir un cariñoso mensaje de una seguidora que, como ella, padece cáncer de mamá. "Ana Rosa, te mando mucho ánimo y fuerza. Yo estoy pasando por lo mismo que tú y a veces es muy fuerte, pero nosotras tenemos que ser más fuertes. Un beso", decía el comentario. La periodista, al leer estas palabras, se ha dirigido a su fan con el mismo respeto y afecto, confesando cómo se encontraba un mes y medio después de haber anunciado que volvía a sufrir esta enfermedad. "Mucha suerte y ánimo. Yo me encuentro muy bien y muy animada". Las palabras de la periodista han tenido una gran repercusión. Sus seguidores han celebrado su buen estado de salud y han declarado que la echan mucho de menos en el programa.

El 2 de noviembre Ana Rosa anunciaba al inicio de su programa que volvía a padecer cáncer de mama y que tenía que abandonar temporalmente la televisión. "Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso", dijo con gran valentía. "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama. "Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado, como conocen muchas mujeres valientes", añadió.

La periodista, de 65 años, se ha refugiado en su familia para superar este trance tan complicado. La última vez que la vimos fue de manera virtual, a principios de diciembre, tras ser premiada con la Antena de Oro. "Muchas gracias, os mando un saludo. Me siento bien, esto es un poquito largo y creo que será un poco pesado, pero ojalá siga como hasta ahora. Que tengáis una noche estupenda", dijo en un vídeo emitido durante la ceremonia. "Prometo que el año que viene estaré allí con vosotros", exclamó con esperanza.

Ana Rosa Quintana afronta el diagnóstico con optimismo pese a ser la segunda vez que se enfrenta a él. Fue en julio de 2010 cuando los médicos le detectaron un tumor de grado uno en una mama. En aquel momento se sometió a una operación y a un tratamiento de radioterapia, pero no necesitó cogerse la baja laboral y decidió llevar la enfermedad con total discreción. De hecho, tardó ocho años en contarlo públicamente, ya que no quería preocupar a sus gemelos, Juan y Jaime, que entonces tenían solo seis años, ni a su madre, Carmen Hortal, que era muy mayor, y se prometió que solo hablaría del cáncer cuando su progenitora ya no estuviera viva.

Desde entonces la presentadora se ha convertido en una de las caras visibles de la lucha contra el cáncer del mamá y el pasado 19 de octubre, dos semanas antes de anunciar que padecía de nuevo esta enfermedad, puso el foco en la importancia de la detención precoz. "Es muy importante detectarlo a tiempo porque no es lo mismo superarlo cuando está en una fase inicial que cuando ya está más avanzado", aconsejó.

